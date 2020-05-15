Погиб не из-за аварии или пожара, а из-за безалаберности. Элио — последний джентльмен Ф-1

Ранние годы

Элио де Анджелис родился 26 марта 1958 года в хорошо обеспеченной по итальянским меркам семье: отец Элио, Джулио де Анджелис, занимался поставками спортивных катеров, завоевав большое количество титулов в гонках на этих катерах в 60-е и 70-е годы. Это несколько облегчило начало гоночной карьеры для Элио. Как и большая часть пилотов современности, де Анджелис начал карьеру в картинге, дебютировав там в возрасте 14 лет. В 1976 году Элио стал чемпионом Европы по картингу, а на следующий год дебютировал и в младших формулах — отец подарил ему болид «Шеврон», однако на этом помощь родителей закончилась и они отпустили сына в свободное плавание.

В 1977 году де Анджелис на этом самом «Шевроне» выиграл титул в Италии, а в следующем году перешёл в Формулу-2, однако в том чемпионате он значительных успехов добиться не смог. В том же году Элио выиграл гонку Формулы-3 в Монако, чем привлёк к себе интерес со стороны команд Формулы-1 — «Брэбэма» и «Тиррелла». В «Тиррелле» ему предложили контракт на следующий сезон, однако в последний момент Кен Тиррелл передумал. Технически контракт был подписан, так что Элио подал в суд на команду, однако полученных денег едва хватило, чтобы оплатить расходы на юристов.



В итоге интерес к де Анджелису проявила «Феррари» и сам Коммендаторе пригласил Элио в Маранелло. После общения с молодым римлянином Энцо принял решение помочь парню и включил его в аналог нынешней молодёжной Академии — попросту предложил ему место в «Минарди» в Формуле-2 и финансово обеспечил выступления юного гонщика.

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Формула-1

Однако дебют Элио в Формуле-1 не был никак связан с «Феррари»: в «Королевские гонки» де Анджелис пришёл в роли обычного рента-драйвера, фактически, купив себе место в частной команде «Шэдоу». Элио нашёл себе спонсоров и оплатил место на сезон, выложив на стол руководства команды по $ 25 тыс. за каждую гонку. Команда доживала свои последние годы, так что успехов особых никто от Элио не ждал — двумя годами ранее Алан Джонс за рулём «Шэдоу» выиграл гонку, но в 1979 году Ян Ламмерс и де Анджелис 12 раз на двоих сошли и ещё четырежды не прошли квалификацию (три из них на счету Ламмерса). Но на Гран-при США, заключительном этапе сезона, де Анджелису всё же удалось выстрелить: в той гонке финишировало всего семь пилотов, а Элио оказался четвёртым, проиграв только Жилю Вильнёву, Рене Арну и Дидье Пирони.



По итогам сезона на счету де Анджелиса оказалось три очка (последние очки в истории «Шэдоу», в 1980 году команда проведёт только семь гонок, из которых лишь однажды сможет пройти квалификацию). Колин Чепмэн, владелец «Лотуса», высоко оценил успехи Элио и пригласил в свою команду. При этом у де Анджелиса уже был на руках трёхлетний контракт с командой «Шэдоу», так что Чепмену пришлось выплатить неустойку, которая сказалась на зарплате де Анджелиса — первый год в «Лотусе» Элио не получал ни цента.



В «Лотусе» Элио предстояло провести шесть лет. Чепмен уже в первый сезон понял, что не ошибся в выборе пилота: на второй гонке чемпионата, Гран-при Бразилии, Элио финишировал вторым, уступив лишь Рене Арну, а по итогам сезона ещё трижды финишировал в очках, завершив чемпионат на седьмой позиции. Его напарник, именитый Марио Андретти, выигравший титул в «Лотусе» двумя годами ранее, по итогам сезона лишь один раз сумел приехать в очки. В целом болид «Лотуса» испытывал в том сезоне проблемы с тягой и ходовой частью, но де Анджелис показал себя как крепкий и сильный пилот.

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Вряд ли Элио пожалел о том, что не ушёл в состав итальянской команды: Андреа де Чезарис в 1982 лишь один раз сумел попасть на подиум, а вот к Элио пришла первая победа. Де Анджелис сумел выиграть Гран-при Австрии, опередив на финише всего на пять сотых секунды будущего чемпиона мира Кеке Росберга, а по итогам чемпионата набрал 23 очка против всего одного у Мэнселла.

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Команда слишком поздно начала работу над новым болидом, сменила моториста на «Рено» и поставщика шин на «Пирелли». В итоге первая половина сезона превратилась для Элио в настоящий ад — он всего один раз смог финишировать. С приходом в команду французского инженера Жерара Дюкаружа ситуация пошла на поправку, уже через пять недель команда представила новый болид, а в Италии де Анджелис набрал первые очки в сезоне. На предпоследнем этапе сезона, Гран-при Европы, Элио и вовсе смог завоевать поул, но из-за аварии закончил гонку досрочно. Тот сезон стал худшим для де Анджелиса, по его итогам он набрал всего два очка и уступил Мэнселлу — на том самом Гран-при Европы «Биг Найдж” смог добраться до подиума.

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1984-й после неудач прошлого сезона для де Анджелиса стал настоящей сказкой. Уже на первом этапе сезона Элио завоевал поул и финишировал третьим. В ходе сезона де Анджелис стабильно финишировал в очках, записав на свой счёт ещё три подиума и закончив чемпионат на третьей позиции – он уступил лишь Алену Просту и ставшему чемпионом Ники Лауде. Мэнселл же в том сезоне дважды побывал на подиуме и завоевал один поул, но 11 раз не добрался до финиша, уступив по итогам сезона Элио 21 очко (по тем временам разница была колоссальной).



Летом 1985-го Элио ещё на один год продлил контракт с «Лотусом», хотя в паддоке активно циркулировали слухи о его переходе в «Рено». Но снова переход не состоялся, и в очередной раз де Анджелис сделал правильный выбор: Патрик Тамбэ и Деррик Уорик на двоих в тот год набрали всего 16 очков, в то время как де Анджелис закончил чемпионат на пятой позиции, набрав 33 очка и записав на свой счёт ещё одну победу — на Гран-при Сан-Марино.

Ну очень странная гонка Ф-1: у двух лидеров кончился бензин, у Проста отобрали победу Гран-при в Имоле принёс одинаково сильное разочарование и Сенне, и Просту, и шведскому новичку «Феррари», который так ни разу и не победит.

Начало сезона-1985 для Элио вообще было волшебным: до Гран-при Канады, пятого этапа сезона, де Анджелис лидировал в чемпионате, однако во второй половине сезона ему не удалось подняться выше пятого места, в то время как его новый напарник, Айртон Сенна, записал на свой счёт за это время одну победу и четыре подиума.



По итогам сезона Элио уступил два очка Айртону и принял волевое решение покинуть коллектив, в котором выступал долгих шесть лет — де Анджелис понимал, что, несмотря на эти годы, команда сделает ставку именно на молодого бразильца, а сам Сенна, как поговаривали, был не слишком доволен, что у него столь сильный напарник, на которому приходится выделять часть ресурсов. В итоге Элио подписал контракт с «Брэбэмом», где сменил ещё одного чемпиона мира — Нельсона Пике.

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Смерть

Де Анджелису предстояло делить моторхоум с Риккардо Патрезе. Революционный болид «Брэбэма» по прозвищу «камбала» оказался абсолютно неконкурентоспособным, но Элио делал всё возможное, чтобы внести свой вклад в развитие машины. Однако со временем итальянец всё больше разочаровывался в BT55, называя машину небезопасной. Восьмое место в Бразилии и три схода подряд говорили о том, что этот сезон станет ещё хуже, чем первый в «Лотусе» после смерти Чепмена.



После разочаровывающего этапа в Монако команда отправилась на тесты во Францию, на автодром «Поль-Рикар». Во время очередной серии кругов заднее крыло BT55 не выдержало и оторвалось на огромной скорости. В итоге Элио потерял управление и вылетел в барьер, болид перевалился через отбойник и перевернулся. Машина загорелась. На трассе во время тестов находилось минимум персонала — в месте аварии маршалов попросту не было, свидетелями инцидента были лишь двое механиков «Бенеттона».

Фото: Michael King/Getty Images

Через минуту на место аварии подъехал Алан Джонс, а вскоре к нему присоединились Ален Прост и Найджел Мэнселл. Прост попытался вытащить потерявшего сознание Элио из машины, но реальных шансов помочь не имел. Через пять минут к месту аварии подошёл маршал, одетый не в огнеупорный комбинезон, а в шорты и футболку. Абсолютная безалаберность! По воспоминаниям Джонса, маршал только усугубил ситуацию — большая часть струи из его огнетушителя отправилась не на огонь, а в кокпит пилота.



Пожарному автомобилю, прибывшему вскоре на место аварии, также не удалось нормально приступить к тушению пожара — попросту не хватило длины шланга. Вскоре огонь всё-таки был потушен, а Элио удалось вытащить из кокпита.

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Спасательный вертолёт прибыл лишь через полчаса — тесты были частными, и размещение карет скорой помощи на трассе не было обязательным. Элио пострадал в аварии, но травмы были отнюдь не смертельными. Огнезащитный комбинезон пилота тоже выдержал, пилот получил лишь несколько ожогов спины, но вот беда: Элио сильно надышался продуктами горения, ведь находился в огне около семи минут. 29 часов спустя де Анджелис скончался в больнице.

Через несколько дней пилоты провели внеочередное собрание и угрожали бойкотом Гран-при Бельгии, требуя повысить безопасность гонок. ФИА подверглась критике и приняла меры — ограничила мощность двигателей, а трасса во Франции была перестроена — связка поворотов, в которой попал в аварию де Анджелис, была убрана из конфигурации и заменена на медленный поворот. Кроме того, на тестах были введены новые стандарты безопасности. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить пилотов выйти на старт этапа в Бельгии, однако в том же году на «Поль Рикаре» снова едва не произошла трагедия — Филипп Стрейф попал в аварию и его болид загорелся. Пилоту повезло, что он смог выбраться из машины, которая за несколько минут сгорела дотла. А что пожарные? Пожарный автомобиль отправился в неверном направлении и не успел потушить болид. Чудо уберегло Формулу-1 от очередной трагедии.

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Элио де Анджелис практически всю карьеру выступал в одной команде с чемпионами, прошлыми и будущими, но сам чемпионом так и не стал. Он был очень аккуратным и честным пилотом, за что получил прозвище Последний честный игрок. Его гибель сумела изменить подход Формулы-1 к обеспечению трасс медицинскими бригадами, однако автоспорт остаётся опасным по сей день, о чём не стоит забывать.