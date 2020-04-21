«Он кричал и просил о помощи, но я не мог перевернуть горящий болид». Жуткая смерть в Ф-1

Начало

Роджер Уильямсон родился 2 февраля 1948 года в Лестере. В отличие от многих современников, его карьера больше была похожа именно на пилотов современности — первый опыт за рулём он получил в восемь лет, а затем пересел в картинг (в то время многие пилоты пропускали данный этап карьеры и начинали карьеру гораздо позже). Уже в возрасте 12 лет Уильямсон попробовал свои силы за рулём карта, а к 14 годам принял участие в первых для себя соревнованиях.

К совершеннолетию Роджер уже добрался до топ-класса картинговых соревнований, отметившись небольшим рекордом: на своём карте он смог достичь скорости в 160 км/ч, что на тот момент казалось недостижимым результатом. В общей сложности в промежуток с 14 до 18 лет Уильямсон стал обладателем 125 кубков, а последний сезон в картинге завершил победой в 200-кубовом классе с коробкой передач.

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Ранние годы

В 1967 году Уильямсон решил двигаться дальше и перешёл в кузовные гонки — на своём Mini Роджер одержал 14 побед в 18 гонках сезона, буквально деклассировав своих соперников. В 1968 году Уильямсон принял решение попробовать свои силы в Формуле-3, купив себе для этих целей болид, однако машина сгорела в пожаре и Роджеру пришлось принимать участие в серии Ford Anglia, где он показал себя весьма неплохо, одержав одну победу и собрав несколько подиумов. В 1969 году Уильямсон в этой серии выступил ещё лучше — четыре победы и несколько вторых мест. В это же время Уильямсон провёл тесты «Купера» T72, предназначенного изначально для Формулы-3. Но те тесты закончились неудачно: Уильямсон расколотил болид в хлам.



В 1970-м с третьей попытки Уильямсону удалось выиграть титул в Ford Anglia и перейти в Формулу-3. Там Уильямсон добился успехов с первого раза, выиграв зачёт Lombard Championship и принеся сборной Англии пятое место в Европейском кубке Формулы-3. В том году Уильямсону досталась награда «Гонщик года» по версии Британского гоночного клуба.



Не стал менее успешным и чемпионат 1972 года — он снова стал чемпионом сразу в нескольких зачётах.

Роджер Уильямсон и Том Уиткрофт Фото: Norman Quicke/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Формула-1

В начале 1973 года Уильямсону поступило предложение провести тесты болида BRM Формулы-1. И уже с первой попытки Роджер установил рекорд круга. Вскоре болид сломался, и Роджера пересадили на более старую модель — Р160. Роджер показывал стабильно быстрые круги, и в итоге руководство BRM предложило ему контракт. Однако Уильямсон отказался от предложения, поскольку его наставник Том Уиткрофт отговорил его.

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После такого успеха на тестах на Уильямсона даже обратил внимание тот самый Кен Тиррелл, предложивший ему контракт на сезон-1974. Однако и это предложение Уильямсон отклонил: вместе с Уиткрофтом они уже были готовы к сезону-1974 и без предложений от команд Ф-1, приобретя частный McLaren M23. Чтобы не простаивать, Уильямсон согласился на предложение «Марча» провести несколько Гран-при, и на девятом этапе сезона, Гран-при Великобритании, Уильямсон дебютировал в чемпионате Формулы-1.



Та гонка для Роджера закончилась уже на первом круге — Джоди Шектер замедлился из-за прокола и устроил завал, в котором сошли сразу девять болидов, а гонщик «Брэбема» Андреа де Адамич получил перелом лодыжки, который перечеркнул его карьеру в Формуле-1. Дебют для Уильямсона в Формуле-1 получился неудачным, но две недели спустя Роджера ждала гонка на Зандворте.

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Смерть

После аварии в Сильверстоуне Уильямсон говорил, что был несказанно рад, что болиды не загорелись после массовой аварии — баки всех машин были полными. Но огонь настиг Роджера в Нидерландах. Уильямсон стартовал 18-м, довольно уверенно провёл первые круги гонки, но на восьмом круге на болиде Роджера лопнула покрышка. Неуправляемый болид врезался в барьеры, которые были попросту вкопаны в песок. Машину отбросило назад на трассу, она перевернулась и вспыхнула как спичка — бак болида оказался повреждён. Уильямсон не получил серьёзных травм в этой аварии, но оказался заперт в своём перевёрнутом горящем болиде.

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Другой британский гонщик, Дэвид Пёрли, остановил машину и бросился на помощь Роджеру. Но в одиночку перевернуть горящую машину Дэвид не мог. Вскоре к горящему болиду подбежали несколько маршалов, но ни у одного из них не было огнетушителя, да и одеты они были в обычные куртки, не предназначенные для оказания помощи при пожарах. Двое парней попытались оттащить Перли от горящей машины, но это было бесполезно. Вскоре Дэвид смог найти огнетушитель — к месту инцидента медленно шёл ещё один маршал, у которого был заветный баллон в руках. Баллона хватило буквально на 15 секунд, и этого явно было недостаточно, чтобы погасить пламя.

Спасти пилота могли другие гонщики, если бы они остановились и помогли Перли перевернуть машину, но они приняли бегающего вокруг машины Дэвида за пилота пострадавшей машины. Один из маршалов оттащил Перели от горящего «Марча» Уильямсона, а ещё через несколько минут на место происшествия прибыла пожарная машина, но было уже поздно — Уильямсон задохнулся продуктами горения и скончался на месте.

Фото: Central Press Photos/Hulton Archive/Getty Images

«Я просто не мог перевернуть машину. Я видел и слышал, он был жив и кричал, просил о помощи. Но я не мог перевернуть болид. Я пытался заставить людей помочь мне. Если бы я только мог перевернуть машину, всё было бы в порядке и я смог бы вытащить его из горящей машины. На тот момент я не думал о героизме или прочей ерунде. Я просто делал то, что естественно для солдата, когда он видит другого парня в беде», — вспоминал потом Дэвид Перли.



За свой поступок Дэвид получил звезду Георгия, а серия фотографий с отчаявшимся Перли возле болида Уильямсона получила награду World Press Photo Foundation.

Дэвид Пёрли с женой получает звезду Георгия Фото: J. Wilds/Keystone/Hulton Archive/Getty Images

В 2013 году в Зандворте открыли мемориал Роджера Уильямсона. На открытии присутствовал и Кевин Уиткрофт, сын Тома Уиткрофта, наставника Роджера в первые годы его выступлений в автоспорте.



«Любой, кто знал моего отца, знал и о том, насколько жёстким он был. Мало что могло его остановить. Но гибель Роджера просто уничтожила его. Несколько недель он попросту никого не подпускал к себе. Роджер был не просто пилотом, он был частью семьи», — вспоминал Кевин Уиткрофт на открытии мемориала.



Вскоре после гибели Уильямсона маршалов обязали носить на трассе огнезащитные комбинезоны — как это обычно и бывает, одна смерть спасла в будущем много жизней.