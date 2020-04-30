Его смерть чуть не спасла жизнь Сенны. Как начинался «чёрный уик-энд» Формулы-1

Начало

Роланд Ратценбергер родился 4 июля 1960 года. Сейчас мало кто помнит биографию этого пилота, а его имя вспоминается только в паре с Великим Волшебником Айртоном Сенной. Однако и у Ратци, как его называли, были свои взлёты и падения, своя жизнь и своя страшная судьба. Ценность жизни не должна зависеть от успеха и количества фанатов.



Ратценбергер с самого детства увлекался автомобилями — по воспоминаниям его отца, он ещё в четырёхлетнем возрасте мог часами стоять на балконе, наблюдая за проносящимися по шоссе разноцветными машинами. В девятилетнем возрасте неподалёку от дома Ратценбергеров открыли настоящий автодром — «Зальцбургринг», и с тех пор Роланд целыми днями по выходным пропадал на трассе. В возрасте 14 лет Ратци поступил в техническую школу, чтобы лучше понимать автомобили. Отец был не в восторге от увлечения сына, но Роланда было не остановить.

Однако в автоспорт Роланд пришёл уже в зрелом возрасте — ему было 23 года, когда он дебютировал в чемпионате немецкой Формулы «Форд». О проблемах возраста знал и сам Роланд, «скинувший» для всех пару лет, чтобы стать привлекательнее для спонсоров и владельцев команд. Роланд в Германии заработал себе репутацию дружелюбного и трудолюбивого пилота, причём достаточно быстрого — он выиграл уже вторую гонку в карьере, а ещё через три года выиграл титул в немецком чемпионате, открыв себе путь в британскую Формулу-3. Однако там добиться особого успеха Ратци не удалось: одна единственная победа, несколько подиумов и пара 12-х мест – это всё, чем Роланд мог похвастать на фоне более успешных сверстников.

«Он кричал и просил о помощи, но я не мог перевернуть горящий болид». Жуткая смерть в Ф-1 Пока коллега пытался спасти Роджера Уильямсона, остальные пилоты как ни в чём не бывало продолжали гоняться.

Япония

Затем Ратценбергер выступал в кузовных гонках — WTCC и BTCC, но постепенно о нём начали забывать. Роланд принял решение перебраться в Японию, где заявился в чемпионат Формулы-3000. Это было вполне логично: в Японии тогда были рады любому европейскому гонщику, а значит, не возникало никаких финансовых проблем. В этом чемпионате Роланд и познакомился с будущими звёздами Формулы-1 — Жаком Вильневом, Хайнцом-Харальдом Френтценом, Микой Сало, Эдди Ирвайном. На тот момент Роланду было уже 30 и молодые гонщики были быстрее его, но Роланда это нисколько не смущало.



О характере Роланда и его поведении в Японии отлично рассказал финский гонщик Мика Сало.



«Ратци жил далеко от Токио, так что в основном он ночевал у меня на кухне. Выглядел он довольно странно: не нуждался в деньгах, но из года в год ходил в ужасных шортах, которые были куплены лет 20 назад и были на пять размеров больше положенного. С ним было даже стыдно выходить на улицу. В итоге я не выдержал и купил ему новую одежду. Все смеялись над ним. Один раз в одном из журналов оказалась фотография его голой задницы. Мы ехали с ним и оказались в пробке. Перед нами стоял Эдди Ирвайн. Роланд решил подшутить над ним и приспустил штаны, выставив свою голую задницу в лобовое стекло. Но с Эдди ехал японский журналист, который не упустил возможности сделать яркую фотографию. В таком виде фото и вышло в печать — моё лицо, а рядом голый зад Роланда. Он любил повеселиться, часто попадал в интересные ситуации, но в целом был серьёзным и интеллигентным парнем», — вспоминал Сало.

Смертельный огнетушитель. Наплевав на безопасность, маршал погубил и себя, и гонщика Трагическая история, как одна авария унесла сразу две жизни — гонщика Тома Прайса и маршала Янсена ван Вурена.

Но, даже несмотря на подобные выходки, Ратценбергер был старше и рассудительнее своих коллег по цеху. Однажды это помогло спасти жизнь Френтцена. В 1993 году они оказались вместе с Роландом в токийском баре и начали приставать к девушкам. За тех вступились парни, завязалась драка. Один из местных вытащил нож и был уже готов вонзить его в тело Френтцена, но Роланд моментально протрезвел и выбил нож.



На тот момент Ратценбергер, кстати, записал на свой счёт победу в японской Формуле-3 и подиум в «24 часах Ле-Мана» в классе С2. В 1993 году Ратци выиграет гонку в этой категории и финиширует пятым в абсолютном зачёте.

Роланд Ратценбергер на «24 часах Ле-Мана» 1993 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

К тому времени сам Ратци уже не был до конца уверен в том, что ему стоит продолжать гоняться: австриец по уши влюбился в сомалийскую принцессу Кандию, которая ответила ему взаимностью. Но судьба была против ухода Роланда из гонок, и на фоне успехов он получил приглашение в команду Формулы-1 «Симтек».

«Незадолго до старта сезона сын позвонил нам и сообщил, что получил место в команде Формулы-1. Роланд сказал, что Формула-1 — самая безопасная серия, в которой он когда-либо выступал», — вспоминает его отец Руди.



Дебютная гонка для Роланда сложилась неудачно: он не смог пройти квалификацию на этапе в Бразилии, а в Аиде, на втором этапе чемпионата, финишировал на последней, 11-й позиции.

Роланд Ратценбергер Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

Гибель

Этап в Сан-Марино уже в пятницу оказался омрачён ужасной аварией — в Variante Bassa управление болидом потерял Баррикелло, неуправляемая машина врезалась в отбойник, сделав несколько «кульбитов». Будущий оруженосец Михаэля Шумахера получил перелом носа, сломал рёбра и был отправлен в местный госпиталь. Но это было только начало.



«В тот день произошёл ещё один инцидент, сравнительно незначительный. На одной из машин „Симтека“ оторвалось переднее антикрыло. За „Симтек“ тогда выступали Роланд Ратценбергер и Дэвид Брэбэм, и я уже не помню, кто из них в тот день потерял крыло.



«Симтеком» тогда руководил парень по имени Ник Вирт, специалист по аэродинамике, которого я знал по «Лейтон Хаусу». Он был хорошим парнем, но получил прозвище Белый Шум, поскольку никогда не мог сосредоточиться на чём-то одном. У него были близкие отношения с Максом Мосли, и они вместе создали «Симтек» для участия в Формуле-1 в 1994 году – Вирт стал очень молодым владельцем команды. В тот вечер в паддоке ко мне подошёл Чарли Муди, менеджер «Симтека», ещё один старый знакомый из «Лейтон Хауса». «Эдриан, – сказал он несколько застенчиво, – Ник сказал мне исправить это переднее крыло. Можешь что-нибудь посоветовать?» Я посмотрел на него, зная, что он не инженер, и задался вопросом, как так произошло, что он был втянут в решение этой проблемы. «А где Ник?» – спросил я. «Он на ужине со спонсорами. Слушай, Чарли, прости, я бы с удовольствием тебе помог, но ничего не знаю о дизайне вашего автомобиля. Я действительно не знаю, что тебе предложить. Тебе нужно вернуть Ника, он же инженер». Я смотрел, как Чарли уходит, встревоженный нашим разговором", — вспоминал в автобиографии Эдриан Ньюи.

Почему Ньюи ушёл из «Макларена» и кто ему мешал в «Ред Булл» Что испортило отношения легендарного конструктора с «Маклареном» и как «Ред Булл» превратился в топ-команду. Выдержки из книги Эдриана Ньюи.

В субботу антикрыло сыграло свою зловещую роль. В 13:18 по местному времени, во время квалификации, у болида «Симтек» Роланда Ратценбергера оторвалось переднее антикрыло, и машина на скорости 312 км/ч врезалась в бетонную стену. Разбитый болид по инерции протащило до следующего поворота. В момент, когда автомобиль Ратценбергера показали крупным планом, стало понятно, что Роланд серьёзно пострадал — по шлему австрийца вдоль верхней кромки забрала растеклось большое кровавое пятно.



Сид Уоткинс прибыл на место аварии через две минуты. К тому моменту медицинская бригада уже подключила австрийца к аппарату искусственного дыхания, ему сделали массаж сердца и попробовали запустить сердце дефибрилятором. Но всё было напрасно. Ратци отправили в госпиталь, но через 50 минут его не стало — в 14:15 по местному времени врач Джованни Гордини констатировал смерть австрийца от тяжёлой черепно-мозговой травмы. Такой была первая трагедия «чёрного уик-энда» Формулы-1.

Минута молчания в память о Роланде перед стартом гонки Фото: Claire Mackintosh/EMPICS via Getty Images

Айртон Сенна был потрясён смертью коллеги — это заметил и его близкий друг Уоткинс, предложивший бразильцу отказаться от выхода на старт Гран-при Сан-Марино и вместо этого отправиться вместе куда-нибудь порыбачить. Однако в воскресенье, 1 мая, Сенна вновь оказался за рулём «Уильямса», взяв с собой австрийский флаг: бразилец хотел посвятить будущий успех в Имоле памяти Роланда. Но у судьбы были совсем другие планы на Волшебника…