Любимый гонщик «Феррари». Как небольшая ошибка команды спровоцировала гнев Жиля и трагедию

Ранние годы

Жозеф Жиль Анри Вильнёв родился в канадском городке Сен-Жан-сюр-Ришелье, что в провинции Квебек, 18 января 1950 года. Свою гоночную карьеру Жиль Вильнёв начал в соревнованиях по драг-рейсингу, в которых он участвовал на «Мустанге» 67-го года. Но вскоре это ему наскучило, и он поступил в школу Джима Расселла, чтобы получить гоночную лицензию. После этого Жиль записал на свой счёт очень успешный сезон в канадской Формуле «Форд», где выиграл семь гонок из десяти. К 1976 году в послужном списке Жиля была победа в чемпионате «Формула-Атлантик», где он выиграл все гонки, кроме одной в том сезоне, и стал чемпионом Канады и США. В 1977 году Вильнёв ещё раз выиграл чемпионат Канады.

На начальном этапе карьеры, как это часто и бывает, Жиль испытывал финансовые трудности, и, чтобы спонсировать своё увлечение гонками, участвовал в гонках на снегоходах, очень популярных в Канаде. Вильнёв весьма неплохо зарабатывал этим, в 1974 году и вовсе стал чемпионом мира. Примечательно, что второй его сезон в «Формуле-Атлантик» полностью спонсировался производителем снегоходов Skiroule.

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Формула-1

После того как Вильнёв в гонке 1976 года в Труа-Ривьер побил Джеймса Ханта, команда «Макларен» предложила Жилю контракт на срок до пяти гонок на сезон 1977 года. Жиль дебютировал на Гран-при Великобритании за рулём прошлогоднего М23, финишировав 11-м по итогам гонки. На самом деле Жиль вполне мог претендовать на попадание в пятёрку сильнейших, но из-за неисправного датчика температуры канадец потерял в боксах около двух кругов, что и лишило его возможности заработать очки уже в первой гонке в Формуле-1. Своим выступлением Жиль собрал много комплиментов от британских журналистов, а в Times его и вовсе назвали потенциальным будущим чемпионом мира.



Но, несмотря на неплохое выступление, в «Макларене» не предложили контракт Вильнёву, посчитав его слишком дорогим вариантом на фоне Патрика Тамбе. Казалось бы, Вильнёв остался без вариантов в Формуле-1, но он получил предложение от Wolf Racing — в команде Уолтера Вольфа Вильнёв пилотировал в серии Can-Am. Однако уже на тот момент ходили слухи, что кандидатурой Жиля заинтересовался сам Коммендаторе. И действительно, в августе 1977 года Вильнёв отправился в Маранелло на переговоры.



При первой же встрече «маленький канадец» напомнил Энцо Феррари довоенного чемпиона Тацио Нуволари. Возможно, именно это стало для Вильнёва счастливым билетом — его пригласили на тесты, на которых Жиль не был настолько уж быстр, но этого хватило, чтобы получить контракт на последние две гонки 1977 года и на полный сезон-1978 — к тому времени Ники Лауда окончательно разругался с руководством «Феррари» и ушёл из команды, не дожидаясь конца сезона, несмотря на завоёванный титул.



В своей дебютной гонке за «Феррари» Жиль Вильнёв поскользнулся на масле — удачно дебютировать на домашнем этапе в Канаде не удалось. А уже вторая гонка закончилась трагедией — Вильнёв наскочил на «Тиррелл» Ронни Петерсона, его машина взмыла в воздух и рухнула за ограждением. В результате этой аварии погибли маршал и фотограф, а более десятка зрителей получили травмы. Журналисты заклеймили Жиля, назвав его дилетантом, которому не место в Формуле-1.

В сезоне-1978 Вильнёву долго пришлось сражаться с новыми шинами «Мишлен», итальянская пресса требовала заменить бесполезного новичка, но к концу сезона результаты наконец-то пришли — Вильнёв финишировал третьим на этапе в Австрии, а в США он был близок ко второй позиции, но его подвёл двигатель. Однако на последней гонке сезона Жиль наконец-то выстрелил — на родной трассе в Канаде, которая в будущем получит его имя, Вильнёв не оставил шансов соперникам и одержал свою первую победу в Формуле-1, заставив итальянских болельщиков поумерить свой пыл критики. Столкнулся в тот год Жиль и со смертью — на этапе в Италии погиб Ронни Петерсон.

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Сезон-1979 сложился уже гораздо удачнее — борьбу за титул вели именно пилоты «Феррари» Жиль Вильнёв и Джоди Шектер, а по итогам чемпионата гонщиков итальянской конюшни разделило всего четыре очка. Шектер стал чемпионом, а Вильнёв — одним из ярчайших гонщиков сезона. Чего только стоили борьба между Жилем и Рене Арну на Гран-при Франции, красивейший обгон Жилем Алана Джонса на гонке в Зандворте и многие другие моменты. Весь мир узнал истинную силу канадца, а «Скудерия» окончательно влюбилась в собственного гонщика.



Но сезон-1980 превратился в «алый кошмар» — по итогам чемпионата и Жиль, и Джоди оказались далеко за пределами первой десятки из-за слабой техники. В 1981-м «Феррари» сумела снова вернуться в борьбу — в командном зачёте итальянцы сезон закончили на третьей позиции, а Жиль записал на свой счёт победы в Монако и Испании. Вильнёв по итогам сезона набрал 25 очков, а еще 9 добавил в копилку команды Дидье Пирони — новый напарник канадца.

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Гибель

На сезон-1982 «Феррари» построила отличный болид, и пилоты «гарцующих жеребцов» снова стали главными претендентами на титул. На первых трёх этапах пилоты «Феррари» оставались в тени, но на гонке в Сан-Марино наступил переломный момент. Правда, оговоримся, что в том Гран-при приняло участие всего 14 машин, а главные конкуренты в борьбе за чемпионский титул отказались от участия из-за конфликта между Балестром и Берни Экклстоуном.



Лидировал в гонке Арну, а за ним шли именно пилоты итальянской конюшни — Жиль Вильнев и Дидье Пирони. На 44-м круге дистанции «Рено» Арну исполнила свой коронный номер — на болиде отказал двигатель. В лидеры вышли гонщики «Феррари», преимущество «алых» было столь велико, что пилоты начали развлекать итальянскую публику слипстримами на прямой. Вильнёв предполагал, что это просто шоу для публики, а команда отдаст победу ему как первому номеру, но Пирони считал иначе. Пирони действительно сражался за победу, постоянно взвинчивая темп. Однако Дидье в любом случае понимал, что, скорее всего, победа достанется Жилю по приказу из боксов. По договорённостям пилотам должны были показать информационное табло со следующими символами:



1. Giles



2. Didier



OK.



Но на деле было вывешено сообщение с приказом замедлиться. В итоге команда запутала ситуацию, и на последнем круге Дидье обогнал Вильнёва, дело почти дошло до контакта. Победу в той гонке одержал Пирони. Вильнёв буквально бушевал после финиша, называя Пирони «ублюдком».

Злость Жиля не прошла и к гонке в Зольдере. В итоге на последних секундах квалификации в Бельгии Жиль уступал Дидье 115 тысячных секунды. Вильнёв поставил перед собой цель — побить этот результат любой ценой. Но цена оказалась слишком высока. Жиль атаковал каждый поворот на пределе. В итоге в одном из поворотов Жиль просто не заметил «Марч» Йохена Масса и налетел на заднее колесо немца. Красный болид взмыл в воздух и выбросил из кокпита канадца вместе с куском шасси за спиной. Жиль упал на землю уже за первым ограждением. Через шесть часов Вильнёва не стало — он скончался в больнице от полученных травм.



Многие обвиняли в смерти Жиля именно Пирони, но француз и сам тяжело переживал смерть своего друга. Три месяца спустя Дидье сам попал в серьёзную аварию, получил переломы обеих ног и закончил карьеру. Дидье слишком любил скорость, что заставило его участвовать в гонках на океанских катерах, где он и погиб в 1987 году. А спустя короткое время подруга Дидье, Кэтрин Гу, родила двух близнецов, которых назвала в честь двух друзей, в одночасье ставших врагами — Жилем и Дидье.

Жиль Вильнёв: правда или ложь? Знаешь ли ты легенду «Феррари» 18 января родился один из самых любимых пилотов Формулы-1 Жиль Вильнёв. Предлагаем пройти тест о главных нюансах его карьеры.

Жиля Вильнёва все знали как безрассудного, но талантливейшего пилота, который всегда ходил по грани. Однажды Жиль эту грань переступил. Пилот, чемпионский титул которого был лишь вопросом времени, этого самого времени в итоге не получил. Судьба отдаст долг спустя долгих 15 лет, когда сын Жиля Жак выиграет чемпионский титул за рулём «Уильямса».