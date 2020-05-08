Любимый гонщик «Феррари». Как небольшая ошибка команды спровоцировала гнев Жиля и трагедию

Ранние годы
Жозеф Жиль Анри Вильнёв родился в канадском городке Сен-Жан-сюр-Ришелье, что в провинции Квебек, 18 января 1950 года. Свою гоночную карьеру Жиль Вильнёв начал в соревнованиях по драг-рейсингу, в которых он участвовал на «Мустанге» 67-го года. Но вскоре это ему наскучило, и он поступил в школу Джима Расселла, чтобы получить гоночную лицензию. После этого Жиль записал на свой счёт очень успешный сезон в канадской Формуле «Форд», где выиграл семь гонок из десяти. К 1976 году в послужном списке Жиля была победа в чемпионате «Формула-Атлантик», где он выиграл все гонки, кроме одной в том сезоне, и стал чемпионом Канады и США. В 1977 году Вильнёв ещё раз выиграл чемпионат Канады.
На начальном этапе карьеры, как это часто и бывает, Жиль испытывал финансовые трудности, и, чтобы спонсировать своё увлечение гонками, участвовал в гонках на снегоходах, очень популярных в Канаде. Вильнёв весьма неплохо зарабатывал этим, в 1974 году и вовсе стал чемпионом мира. Примечательно, что второй его сезон в «Формуле-Атлантик» полностью спонсировался производителем снегоходов Skiroule.
Формула-1
После того как Вильнёв в гонке 1976 года в Труа-Ривьер побил Джеймса Ханта, команда «Макларен» предложила Жилю контракт на срок до пяти гонок на сезон 1977 года. Жиль дебютировал на Гран-при Великобритании за рулём прошлогоднего М23, финишировав 11-м по итогам гонки. На самом деле Жиль вполне мог претендовать на попадание в пятёрку сильнейших, но из-за неисправного датчика температуры канадец потерял в боксах около двух кругов, что и лишило его возможности заработать очки уже в первой гонке в Формуле-1. Своим выступлением Жиль собрал много комплиментов от британских журналистов, а в Times его и вовсе назвали потенциальным будущим чемпионом мира.
Но, несмотря на неплохое выступление, в «Макларене» не предложили контракт Вильнёву, посчитав его слишком дорогим вариантом на фоне Патрика Тамбе. Казалось бы, Вильнёв остался без вариантов в Формуле-1, но он получил предложение от Wolf Racing — в команде Уолтера Вольфа Вильнёв пилотировал в серии Can-Am. Однако уже на тот момент ходили слухи, что кандидатурой Жиля заинтересовался сам Коммендаторе. И действительно, в августе 1977 года Вильнёв отправился в Маранелло на переговоры.
При первой же встрече «маленький канадец» напомнил Энцо Феррари довоенного чемпиона Тацио Нуволари. Возможно, именно это стало для Вильнёва счастливым билетом — его пригласили на тесты, на которых Жиль не был настолько уж быстр, но этого хватило, чтобы получить контракт на последние две гонки 1977 года и на полный сезон-1978 — к тому времени Ники Лауда окончательно разругался с руководством «Феррари» и ушёл из команды, не дожидаясь конца сезона, несмотря на завоёванный титул.
В своей дебютной гонке за «Феррари» Жиль Вильнёв поскользнулся на масле — удачно дебютировать на домашнем этапе в Канаде не удалось. А уже вторая гонка закончилась трагедией — Вильнёв наскочил на «Тиррелл» Ронни Петерсона, его машина взмыла в воздух и рухнула за ограждением. В результате этой аварии погибли маршал и фотограф, а более десятка зрителей получили травмы. Журналисты заклеймили Жиля, назвав его дилетантом, которому не место в Формуле-1.
В сезоне-1978 Вильнёву долго пришлось сражаться с новыми шинами «Мишлен», итальянская пресса требовала заменить бесполезного новичка, но к концу сезона результаты наконец-то пришли — Вильнёв финишировал третьим на этапе в Австрии, а в США он был близок ко второй позиции, но его подвёл двигатель. Однако на последней гонке сезона Жиль наконец-то выстрелил — на родной трассе в Канаде, которая в будущем получит его имя, Вильнёв не оставил шансов соперникам и одержал свою первую победу в Формуле-1, заставив итальянских болельщиков поумерить свой пыл критики. Столкнулся в тот год Жиль и со смертью — на этапе в Италии погиб Ронни Петерсон.
Сезон-1979 сложился уже гораздо удачнее — борьбу за титул вели именно пилоты «Феррари» Жиль Вильнёв и Джоди Шектер, а по итогам чемпионата гонщиков итальянской конюшни разделило всего четыре очка. Шектер стал чемпионом, а Вильнёв — одним из ярчайших гонщиков сезона. Чего только стоили борьба между Жилем и Рене Арну на Гран-при Франции, красивейший обгон Жилем Алана Джонса на гонке в Зандворте и многие другие моменты. Весь мир узнал истинную силу канадца, а «Скудерия» окончательно влюбилась в собственного гонщика.
Но сезон-1980 превратился в «алый кошмар» — по итогам чемпионата и Жиль, и Джоди оказались далеко за пределами первой десятки из-за слабой техники. В 1981-м «Феррари» сумела снова вернуться в борьбу — в командном зачёте итальянцы сезон закончили на третьей позиции, а Жиль записал на свой счёт победы в Монако и Испании. Вильнёв по итогам сезона набрал 25 очков, а еще 9 добавил в копилку команды Дидье Пирони — новый напарник канадца.
Гибель
На сезон-1982 «Феррари» построила отличный болид, и пилоты «гарцующих жеребцов» снова стали главными претендентами на титул. На первых трёх этапах пилоты «Феррари» оставались в тени, но на гонке в Сан-Марино наступил переломный момент. Правда, оговоримся, что в том Гран-при приняло участие всего 14 машин, а главные конкуренты в борьбе за чемпионский титул отказались от участия из-за конфликта между Балестром и Берни Экклстоуном.
Лидировал в гонке Арну, а за ним шли именно пилоты итальянской конюшни — Жиль Вильнев и Дидье Пирони. На 44-м круге дистанции «Рено» Арну исполнила свой коронный номер — на болиде отказал двигатель. В лидеры вышли гонщики «Феррари», преимущество «алых» было столь велико, что пилоты начали развлекать итальянскую публику слипстримами на прямой. Вильнёв предполагал, что это просто шоу для публики, а команда отдаст победу ему как первому номеру, но Пирони считал иначе. Пирони действительно сражался за победу, постоянно взвинчивая темп. Однако Дидье в любом случае понимал, что, скорее всего, победа достанется Жилю по приказу из боксов. По договорённостям пилотам должны были показать информационное табло со следующими символами:
1. Giles
2. Didier
OK.
Но на деле было вывешено сообщение с приказом замедлиться. В итоге команда запутала ситуацию, и на последнем круге Дидье обогнал Вильнёва, дело почти дошло до контакта. Победу в той гонке одержал Пирони. Вильнёв буквально бушевал после финиша, называя Пирони «ублюдком».
Злость Жиля не прошла и к гонке в Зольдере. В итоге на последних секундах квалификации в Бельгии Жиль уступал Дидье 115 тысячных секунды. Вильнёв поставил перед собой цель — побить этот результат любой ценой. Но цена оказалась слишком высока. Жиль атаковал каждый поворот на пределе. В итоге в одном из поворотов Жиль просто не заметил «Марч» Йохена Масса и налетел на заднее колесо немца. Красный болид взмыл в воздух и выбросил из кокпита канадца вместе с куском шасси за спиной. Жиль упал на землю уже за первым ограждением. Через шесть часов Вильнёва не стало — он скончался в больнице от полученных травм.
Многие обвиняли в смерти Жиля именно Пирони, но француз и сам тяжело переживал смерть своего друга. Три месяца спустя Дидье сам попал в серьёзную аварию, получил переломы обеих ног и закончил карьеру. Дидье слишком любил скорость, что заставило его участвовать в гонках на океанских катерах, где он и погиб в 1987 году. А спустя короткое время подруга Дидье, Кэтрин Гу, родила двух близнецов, которых назвала в честь двух друзей, в одночасье ставших врагами — Жилем и Дидье.
Жиля Вильнёва все знали как безрассудного, но талантливейшего пилота, который всегда ходил по грани. Однажды Жиль эту грань переступил. Пилот, чемпионский титул которого был лишь вопросом времени, этого самого времени в итоге не получил. Судьба отдаст долг спустя долгих 15 лет, когда сын Жиля Жак выиграет чемпионский титул за рулём «Уильямса».
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