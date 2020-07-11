Хэмилтон разгромил всех и на влажной трассе. «Феррари» опять провалилась

Ливень, который синоптики обещали Шпильбергу всю неделю, всё-таки состоялся, хотя и оказался не столь грозным: гонку Формулы-3 остановили на половине, а квалификацию Формулы-1 пришлось отложить на 45 минут, но она всё же состоялась — и это того стоило.

Первый в сезоне поул чемпиона

В борьбе за поул первый ход сделал Макс Ферстаппен — 1:21.570, но спустя пару минут время голландца перебил Льюис Хэмилтон — 1:21.272. На седьмой минуте в борьбу за поул вступил Валттери Боттас со временем 1:21.036, однако и тут Льюису было чем ответить — 1:20.649. За три минуты до конца сессии промежуточный поул вернул себе Ферстаппен — 1:20.489, но и этого оказалось недостаточно — с результатом 1:19.702 Льюис Хэмилтон вернул себе первую строчку.



Макс попытался контратаковать, но потерял машину перед последним поворотом, а вот Хэмилтон улучшил до 1:19.273 и с преимуществом в 1,2 секунды завоевал первый поул в сезоне. Третьим сенсационно квалифицировался Карлос Сайнс, опередивший в последний момент Валттери Боттаса, а замкнул первую пятёрку Эстебан Окон — молодой француз сравнивает квалификационный счёт с Даниэлем Риккардо.



Шестое место занял Ландо Норрис, но из-за обгона под жёлтыми флагами на тренировках пилот «Макларена» получил штраф в три позиции и стартовать будет только девятым. Его шестое место на решётке переходит Александеру Албону, седьмым будет стартовать Пьер Гасли — француз второй раз подряд опережает Квята в квалификации, а с восьмой позиции воскресный заезд начнёт Даниэль Риккардо. Замкнул протоколы первого сегмента Себастьян Феттель — лучший из представителе «Феррари».

Одна из «Феррари» выпала в Q2

Второй уик-энд подряд один из пилотов «Феррари» не доходит до финала квалификации — и теперь это Шарль Леклер. Монегаск почти весь сегмент наматывал круги, но когда дождь под конец Q2 немного усилился, прибавить Шарль не смог — 11-е место.



12-м превосходно квалифицировался Джордж Расселл, опередив Лэнса Стролла и Даниила Квята — россиянин, как и Леклер, до самого конца держался на трассе, но не смог показать сильного времени. От Гасли во втором сегменте Квят отстал на 0,973 секунды. Замкнул же протоколы второй части сессии Кевин Магнуссен.

«Альфа Ромео» и Перес остались в Q1

Настоящим провалом квалификация завершилась для «Альфа Ромео» и Серхио Переса — никто из них из первого сегмента не вышел. Кими Райкконен занял 16-е место, Серхио Перес, смотревшийся на влажной трассе намного хуже напарника, стал только 17-м, а Антонио Джовинацци, которого развернуло в последнем повороте его последней попытки, остался на 19-й строчке. Даже дебютант Николас Латифи квалифицировался лучше — он 18-й.



Замкнул протоколы Ромен Грожан, который вовсе не показал никакого времени. Француз выехал на гравий на прогревочном круге и вынужден был вернуться в боксы, чтобы механики восстановили машину. Больше Грожан с пит-лейна не выезжал.



Гран-при Штирии стартует в воскресенье 12 июля в 16:10 по московскому времени.