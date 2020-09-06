Невероятная гонка Ф-1 в Монце! Все лидеры провалились, а выиграл напарник Квята!

Хэмилтон и турбо-«Макларены»

Льюис Хэмилтон блестяще среагировал на сигнал светофора — как и Карлос Сайнс, пристроившийся аккурат за задним антикрылом «Мерседеса» и опередивший Боттаса ещё до первого поворота. На этом злоключения Валттери не закончились — вскоре финна прошли Ландо Норрис и Серхио Перес, а в эске «Аскари» второй «Мерседес» пропустил и Даниэля Риккардо. Первый круг Боттас завершил лишь шестым.

Не слишком удачно начал гонку и Макс Ферстаппен — голландец потерял две позиции, а на втором круге упустил и Лэнса Стролла, откатившись на восьмое место. Правда, на третьем Максу удалось контратаковать «Рейсинг Пойнт» и вернуть хотя бы одну позицию. На девятую строчку выскочил Эстебан Окон, а 10-е и 11-е места сохранили за собой Пьер Гасли и Даниил Квят — во многом благодаря тому, что Алекс Албон срезал первый поворот и очутился в середине второго десятка.



За четыре круга Хэмилтон оторвался от Сайнса на 2,8 секунды, Ландо, в свою очередь, отстал от напарника ещё на две, зато Норрису удалось на секунду уехать от Переса, Риккардо, Боттаса и догнавшего финна Ферстаппена.



Первый сход в гонке произошёл на седьмом круге, когда на «Феррари» Себастьяна Феттеля загорелись задние тормоза. После 17-го места в квалификации Себ ничего не смог отыграть на старте, а в какой-то момент на входе в «Варианте Реттифильо» педаль тормоза просто провалилась. Немцу ничего не оставалось, кроме как свернуть в боксы и прекратить заезд.

Хэмилтон не смотрит на светофоры

Второго пилота гонка недосчиталась на 20-м круге — «Хаас» Кевина Магнуссена потерял темп, и датчанин припарковал автомобиль на обочине трассы на выходе из «Параболики». Чтобы эвакуировать автомобиль, судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности. В командах начали готовиться к пит-стопам, но в боксы гонщики поехали не сразу — пит-лейн был закрыт. Только в «Мерседесе» и «Альфа Ромео» не обратили на это внимание и сменили Хэмилтону с Джовинацци шины.



Въезд на пит-лейн был разрешён на 22-м круге, и лишь в этот момент на пит-стоп поехали все остальные пилоты. Хэмилтон в итоге остался лидером, но судьи изучали его пит-стоп и готовили штраф. На вторую строчку поднялся Лэнс Стролл, решивший не заезжать в боксы, а на третью позицию вышел Пьер Гасли — француз сменил шины аккурат перед сходом Магнуссена. За ним расположились Джовинацци, Райкконен и Леклер, которые также побывали в боксах ещё до выезда сейфти-кара, а вот Сайнс и Норрис откатились на восьмое и девятое места.



На рестарте лидерам удалось сохранить позиции, в то время как Шарль Леклер опередил гонщиков «Альфа Ромео» и вырвался на четвёртое место, но долго прорыв монегаска не продолжался: в «Параболике» «Феррари» сорвало с траектории и на огромной скорости бросило в барьеры. Автомобиль безопасности вернулся на трассу, а через несколько минут заезд и вовсе приостановили красными флагами, чтобы убрать разбитую «Феррари».

Тем временем судьи объявили о своём решении: Хэмилтон и Джовинацци получили 10-секундные штрафы стоп-н-гоу — самые строгие штрафы, которые можно вынести по ходу гонки.

Рестарт с места

Почти полчаса понадобилось маршалам, чтобы эвакуировать «Феррари» (они ещё и уронили её при погрузке) и восстановить барьеры. Пока пилоты стояли на пит-лейне, практически всем поставили свежие шины, и Лэнсу Строллу таким образом повезло сэкономить пит-стоп — канадец выполнил правило об использовании двух составов, не заезжая в боксы по ходу гонки.

Рестарт гонки дали с места. Хэмилтон снова блестяще среагировал на сигналы светофора, а вот на вторую строчку прорвался Пьер Гасли, рестартовавший третьим. Тем временем Лэнс Стролл пропустил также Кими Райкконена и Антонио Джовинацци, а затем вылетел в эске «Роджия» и откатился на шестое место, проиграв Сайнсу.



Хэмилтон сразу же поехал в боксы отбывать штраф, а в лидеры гонки вышел Пьер Гасли на «Альфа Таури». Вслед за ним расположились пилоты «Альфа Ромео», в то время как Лэнс Стролл отчаянно прессинговал Сайнса.



После 30-го круга отбывать штраф отправился Джовинацци, за счёт чего Сайнс поднялся на третью строчку, Стролл и Норрис вышли на четвёртое и пятое места, которых прессинговал Боттас. Позади расположились две «Рено», а Даниил Квят вышел на девятую позицию. Хэмилтон после своего штрафа вернулся на трассу последним.

Битва Сайнса и Гасли

В конце 33-го круга Райкконен не очень чисто вышел из «Параболики», и на прямой «Альфа Ромео» догнал Карлос Сайнс. С помощью DRS испанец догнал соперника и по внешней траектории в «Варианте Реттифильо» опередил финна, вырвавшись на второе место. Карлос помчался за Гасли, который к этому моменту оторвался на 4,3 секунды, а Кими потерял ещё две позиции: в «Роджии» Райкконена обогнал Стролл, а после «Параболики» — Норрис.



Сайнс постепенно приближался к Гасли. Карлос отыгрывал на первом секторе, но по чуть-чуть терял на втором и третьем. К 40-му кругу разрыв между двумя лидерами сократился до трёх секунд, к 44-му кругу Сайнс уступал Гасли 2,2 секунды, после 45 кругов «Макларен» был уже менее, чем в двух секундах позади «Альфа Таури».



Сайнс атаковал изо всех сил, несколько кругов подряд он держался в одной десятой от «зоны DRS» позади Гасли и лишь на стартовой прямой последнего круга смог открыть крыло — этого не хватило. Пьер Гасли выдержал невероятный по накалу прессинг и первым пересёк линию финиша — на 0,4 секунды раньше Карлоса Сайнса! Француз, уволенный в прошлом году из «Ред Булл», завоевал победу за рулём «Альфа Таури»!



Карлос Сайнс финишировал вторым, третье место занял Лэнс Стролл, четвёртое место занял Ландо Норрис, пятым заезд закончил Валттери Боттас, опередивший Даниэля Риккардо, а на седьмую строчку прорвался Льюис Хэмилтон. Эстебан Окон финишировал 8-м, Даниил Квят занял девятое место, а замкнул топ-10 Серхио Перес. Кими Райкконен закончил гонку лишь 13-м.

Хэмилтон по-прежнему лидер чемпионата

В общем зачёте по-прежнему лидирует Льюис Хэмилтон (164 очка), на второе место поднялся Валттери Боттас (117), опередивший Макса Ферстаппена (110), а четвёртую строчку теперь делят Ландо Норрис и Лэнс Стролл, у которых по 57 баллов. Албон откатился на шестое место, Леклер теперь занимает седьмую позицию, а Пьер Гасли отыграл четыре позиции и теперь идёт восьмым.



В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Ред Булл» вырос до 123 очков. «Макларен» по-прежнему на третьей позиции, «Рейсинг Пойнт» занимает четвёртое место, а на пятое место, опередив «Феррари», вышел «Рено». «Альфа Таури» на седьмой позиции.



Следующий этап — Гран-при Тосканы — пройдёт на трассе «Мюджелло» 13 сентября.