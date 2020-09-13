Эпичный завал с тараном на рестарте гонки Формулы-1! А до этого был мощный крэш на старте

Проблемы начались уже на старте гонки, когда у Макса Ферстаппена возникли проблемы с мотором, он провалился в конец пелотона, а непосредственно позади него столкнулись Райкконен и Гасли. Машину Гасли от удара бросило на Грожана, и в итоге три автомобиля просто смели «Ред Булл» Макса с трассы.
Кроме того, впереди Сайнса развернуло после контакта со Строллом, и на испанца налетел Феттель. На трассу выехал автомобиль безопасности, возивший позади себя пелотон в течение пяти кругов, но инциденты на старте были лишь прелюдией к крупному завалу на рестарте.
Когда судьи дали зелёные флаги, задняя часть пелотона разгонялась неравномерно — одни пилоты уже начали набирать скорость, в то время как Кевин Магнуссен по какой-то причине шёл слишком медленно. Николас Латифи в последний момент сумел отрулить от «Хааса», а вот шедший позади него Антонио Джовинацци на полном ходу влетел в датчанина, после чего вынес несчастного канадца, а сзади во всю эту группу врезался Сайнс — Карлос таким образом за три поворота поучаствовал в двух авариях. Все три автомобиля сошли с дистанции.
«Это была невероятная тупость того, кто был впереди! — прокомментировал прямо из кокпита Ромена Грожан. — Они что, поубивать нас хотят? Ничего хуже я не видел».
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