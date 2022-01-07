Даже «КАМАЗ» теряет время — но всё равно доминирует! Итоги 6-го этапа «Дакара»

BIKE/QUAD: снова сокращённый этап

Второй день подряд мотоциклисты и квадроциклисты не могут преодолеть всю запланированную дистанцию. Дело в том, что на пятом и шестом этапах зачёты под эгидой мотоциклетной федерации ФИМ (мотоциклы и квадроциклы) должны были проехать по отдельной от остальных трассе, причём во второй день участники ими поменялись.

В итоге пятый этап был сокращён из-за того, что организаторам не хватило техники для обеспечения медицинской безопасности, а на следующий день выяснилось, что тяжёлая техника разнесла песчаные трассы (вот так неожиданность), а прошедший ночью дождь превратил их в грязное месиво. В итоге лидеры преодолели дистанцию дня за час — не самая марафонская дистанция, скажем прямо.

Максимов по итогам СУ6 вернулся в топ-3 общего зачёта Фото: aso.fr

Но есть и хорошие новости: на той сотне километров, которую участники успели преодолеть, быстрейшим в зачёте квадроциклов стал Александр Максимов. Дебютант из Йошкар-Олы должен был выиграть ещё четвёртый этап, но получил штраф за превышение скорости в зоне нейтрализации и потерял первую позицию. Будем надеяться, что этот триумф у Александра никто не отберёт. В общем зачёте Максимов держится третьим, уступая лидерам — Александру Жиру и Пабло Копетти — порядка получаса.

В зачёте мотоциклов первое и второе места заняли райдеры команды GasGas: Даниэл Сандерс и Сэм Сандерленд. Последний продолжает лидировать в общем зачёте с минимальным перевесом: идущий вторым Маттиас Валькнер всего лишь в двух с половиной минутах позади. Сандерс же за счёт победы опередил Адриена ван Беверена и теперь занимает третью строчку.

Мотоциклы. Общий зачёт после СУ6:



1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 19:55.59

2. Маттиас Валькнер (KTM) +2.39

3. Дэниел Сандерс (KTM) +5.35

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +7.43

5. Пабло Кинтанилья (Honda) +17.44.



Квадроциклы. Общий зачёт после СУ6:



1. Александр Жиру (Yamaha) — 25:18.29

2. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +4.52

3. Александр Максимов (Yamaha) +36.15

4. Камиль Вишневски (Yamaha) +1:32.33

5. Франсиско Морено (Yamaha) +1:49.18.

CARS: Лёб потерялся

Постепенно умирает интрига в зачёте внедорожников: с самого начала марафона Себастьен Лёб гонится за Нассером Аль-Аттиёй, но эта дуэль, судя по всему, подошла к концу. После сотого километра Лёб и его штурман Фабиан Луркен заблудились и потеряли относительно лидера гонки ещё 15 минут. Более того, Лёб потерял вторую позицию общего зачёта, уступив её Язиду Аль-Раджи.

Нассер Аль-Аттия перед днём отдыха никуда не торопился и приехал с 10-м временем, тем не менее в общем зачёте его отрыв составляет 49 минут. Аль-Раджи и Лёба разделяют буквально 29 секунд, а на четвёртой строчке закрепился Лусио Альварес.

Васильев держится в шестёрке лидеров зачёта внедорожников Фото: aso.fr

Владимир Васильев на шестом этапе показал 30-е время — экипаж потерял некоторое время в одном из каньонов, где блуждали многие штурманы, а также пробил колесо. В итоге пятое место в генеральной классификации перешло к Якубу Пшигонски, а российский экипаж откатился на шестую позицию и всего на две минуты опережает Орландо Терранову, победителя спецучастка.

С серьёзными проблемами на этапе столкнулся Денис Кротов: экипаж потерял более трёх часов и в общем зачёте откатился с 15-й позиции на 32-ю. «Постояли, да, но потом мчали вовсю, — рассказал на финише штурман экипажа Константин Жильцов. — Не наш сегодня день, но такое бывает».

Автомобили. Общий зачёт после СУ6:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 20:37.24

2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +48.54

3.

4. Лусио Альварес (Toyota) +1:06.58

5. Якуб Пшигонски (Mini) +1:16.25

6. Владимир Васильев (BMW) +1:22.08

7. Орландо Терранова (Prodrive) +1:24.00

8. Мартин Прокоп (Ford) +1:30.30

9. Себастьян Халперн (Mini) +1:37.25

10. Вайдотас Жала (Mini) +2:11.17

…32. Денис Кротов (Mini) +5:48.32. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 20:37.242. Язид Аль-Раджи (Toyota) +48.543. Себастьен Лёб (Prodrive) +50.254. Лусио Альварес (Toyota) +1:06.585. Якуб Пшигонски (Mini) +1:16.256. Владимир Васильев (BMW) +1:22.087. Орландо Терранова (Prodrive) +1:24.008. Мартин Прокоп (Ford) +1:30.309. Себастьян Халперн (Mini) +1:37.2510. Вайдотас Жала (Mini) +2:11.17…32. Денис Кротов (Mini) +5:48.32.

SSV: у мотовездеходов всё стабильно

В зачёте доработанных мотовездеходов (класс Т3) очередную победу — уже пятую по ходу марафона! — одержал Сет Кинтеро из команды «Ред Булл». В общем зачёте американец, увы, за высокие позиции уже не борется: несмотря на высочайший темп, он по-прежнему лишь 30-й в «генерале» и идёт с отставанием в 16 часов — так дорого экипажу обошлись технические проблемы в третий день гонки.

Доминирование Лопеса Контардо впечатлило местных болельщиков Фото: aso.fr

В общем же зачёте доминируют два экипажа South Racing: Франсиско Лопес Контардо по-прежнему на 20 с небольшим минут опережает Себастьяна Эрикссона. На третье место вышла обладательница Кубка мира ФИА Кристина Гутьеррес, а Павел Лебедев отыграл две позиции и теперь идёт восьмым.

Андрей Новиков и Мария Опарина расположились на 35-й и 36-й строчках, Борис Гадасин — 42-й.

Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ6:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 24:19.17

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +23.09

3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +2:20.16

4. Фернандо Альварес (Can-Am) +2:25:22

5. Филипп Пинчедес (Can-Am) +2:30.24

…8. Павел Лебедев (Can-Am) +4:42.00

…35. Андрей Новиков (G-Force) +36:46.41

…36. Мария Опарина (Can-Am) +47:38.01

…42. Борис Гадасин (G-Force) +143:49.35.

В зачёте Т4 второй день подряд третье время ставит Сергей Карякин. Быстрейшим стал Марек Гочал, а второе время показал лидер общего зачёта Родриго Луппи Де Оливейра. По сумме шести этапов бразилец на семь минут опережает Остина Джонса и по полчаса «везёт» Михалу Гочалу и Жерару Фарресу. Карякин поднялся на седьмую строчку, а Татьяна Сычёва идёт 36-й.

Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ6:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (Can-Am) — 25:04.01

2. Остин Джонс (Can-Am) +6.56

3. Михал Гочал (Can-Am) +28.06

4. Жерар Фаррес (Can-Am) +29.08

5. Рокас Бачушка (Can-Am) +46.26

…7. Сергей Карякин (BRP) +2:28.51

…36. Татьяна Сычёва (BRP) +11:57.27.

TRUCK: Вторая подряд победа Каргинова

В сражении грузовиков вновь нет равных «КАМАЗ-мастер». Андрей Каргинов одержал вторую победу подряд, опередив на девять секунд лидирующего в генеральной классификации Дмитрия Сотникова и на 45 секунд — Эдуарда Николаева.

Экипаж Антона Шибалова на 6-м этапе потерял 11 минут. Фото: aso.fr

Без проблем, увы, не обошлось: Антон Шибалов повредил шины, пытался доехать на подкачке, но в итоге одно из колёс пришлось менять. «В самом начале не увидел два больших камня и пришлось проскакивать между ними на скорости, — рассказал на финише пилот. — В итоге по диагонали разом зацепил два колеса — переднее правое и заднее левое. Больше половины спецучастка проехали на подкачке, после чего задняя шина не выдержала высокой скорости и низкого давления».

Впрочем, эта потеря 11 минут на положение экипажей в общем зачёте не повлияла. Впереди, как и всю гонку, Дмитрий Сотников, вторым идёт Эдуард Николаев, уступающий 10 минут, а Антон Шибалов держится третьим, правда, лидеру марафона уступает более 38 минут. А вот ближайшие соперники «Синей Армады» — Янус ван Кастерен и Алеш Лопрайс — проигрывают уже более часа. Андрей Каргинов по-прежнему шестой.

Грузовики. Положение после СУ6:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 22:25:45

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +10.29

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +38.17

4. Янус ван Кастерен (Iveco) +1:04.54

5. Алеш Лопрайс (Praga) +1:06.20

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:38.03

7. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +1:57.12

8. Виктор Верстейнен (Iveco) +2:45.47

9. Маурик ван ден Хёвель (Scania) +2:55.13

10. Рихард Де Грот (Iveco) +3:36.29.

Что дальше

В субботу, 8 января, участникам марафона удастся перевести дух — запланирован день отдыха. Но перерыв будет недолгим, и уже в воскресенье участники отправятся в Аль-Давадими. Длина спецучастка составит 402 километра, и первые 100 из них — постоянные дюны, обещают организаторы. Зато в концовке экипажи смогут атаковать — финиширует этап скоростными трассами.