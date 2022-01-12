«КАМАЗ» на трёх колёсах не пустил чемпиона «Дакара» на подиум! Драматичный финиш 2013-го

До финиша «Дакара»-2022 остаётся всего несколько дней, и пока всё идёт к тому, что команда «КАМАЗ-мастер» не позволит конкурентам занять хотя бы одно место на подиуме, а может, и вовсе запишет на свой счёт четыре лучших результата — если Андрей Каргинов обгонит чеха Алеша Лопрайса. В связи с этим предлагаем вспомнить события девятилетней давности, когда трио камазовцев оттеснило на четвёртую позицию действующего чемпиона «Дакара» Жерара де Роя. Без драмы в финале гонки не обошлось.

К заключительному спецучастку гонки практически не оставалось сомнений в победе Эдуарда Николаева: россиянин имел в запасе более получаса, а значит, мог не рисковать и спокойно преодолеть финальные боевые километры. А вот дальше было интереснее: выбравшийся на вторую позицию Андрей Каргинов лишь на четыре минуты опережал Айрата Мардеева и на девять — Жерара де Роя. Да, победа голландцу уже не светила, но лидер собственной команды и главная надежда «Ивеко» явно хотел чуть подпортить «КАМАЗ-мастер» праздник, помешав победному хет-трику.



Думалось, что Каргинова де Рою не достать, а вот шансы на борьбу с Мардеевым ещё есть, но на деле всё вышло совсем по-другому. Айрат безошибочно провёл финальный спецучасток и не подпустил к себе голландского пилота. Вот только занял Мардеев при этом не третье место, а второе…

Дело в том, что последний день борьбы стоил немалых нервов Андрею Каргинову. Для начала экипаж россиянина потерял несколько минут на первой половине спецучастка. Это было некритично, но позволило приблизиться Мардееву и де Рою и не оставило Каргинову запаса на случай дальнейших проблем. И эти проблемы последовали: преодолевая узкое место трассы, «КАМАЗ» проколол переднее левое колесо!



«Там очень узкая дорога, между деревьев, — вспоминал Айрат Мардеев. – Многие деревья вырублены, торчат острые пеньки. Очень опасно было, если не рассчитаешь и не попадёшь в поворот. К тому же очень пыльно: едущая впереди машина пылит, очень плохо видно. Андрею чуть не повезло с колесом, но это «Дакар».

К нынешнему ралли-марафону лидеры грузового зачёта научились менять колёса за шесть-семь минут — потрясающий результат. Тогда же нормальным показателем для «вынужденного пит-стопа» казались 10-12 минут. Вот только подобного запаса в распоряжении Каргинова не было: если останавливаться, то Андрей останется даже без третьего места.

Что же делать? Пытаться добраться до финиша с разрушающимся колесом! Последние километры «КАМАЗ» уже просто ехал на трёх колёсах, однако грузовик выдержал, экипаж справился — Каргинов проиграл де Рою всего пять минут и опередил его в генеральной классификации «Дакара» на три с небольшим!

«Замена колеса — это 12 минут минимум. Мы решили попробовать доехать так. Получилось! Камней на дороге не было — думаю, скорее, дерево зацепил. Я даже не понял, обо что… Очень узкие места были. Мы и зеркала посрывали, и поцарапали грузовик. Пришлось понервничать. Ни одного колеса не проткнул за три тысячи километров, а тут — за 10 километров до финиша. Но что ни делается, то к лучшему. Это будет уроком, надо сделать правильные выводы.

Не могу назвать итог обидным, ведь три «КАМАЗа» на подиуме. Это самое главное. А то, что было проткнуто колесо… Обидно, скорее, за совершённую ошибку, чем за потерянное место. Какая разница, какие фамилии написаны на дверях первого, второго и третьего «КАМАЗов», главное, что это «КАМАЗы»!» — заявил Каргинов сразу после финиша.

Интересно, что во время гонки мало кто знал, что Андрей проводил тот «Дакар» фактически со сломанной ногой. Эту травму Каргинов перестал скрывать уже после финиша и попадания на подиум.

«Травму я получил дома 16 декабря, — признался Каргинов в интервью пресс-службе «ВТБ». – Обычная бытовая травма, поскользнулся на льду, ударился и сломал плюсневую кость, которая от большого пальца ноги отходит. И как назло – пострадала правая нога, как раз та, которой постоянно надо работать с педалями тормоза и газа. Мне оставалось до старта ровно три недели, и две недели до отъезда. Врачи сказали, что перелому нужно шесть недель для заживления, ну четыре минимум, и закатали меня в гипс. Я говорю: «Мне надо в соревнованиях участвовать». Отвечают: «Пусть тебе найдут замену, а ты сиди дома». Но я, понимая, сколько затрачено сил на мою подготовку, даже слушать этого не хотел, решил, что любой ценой поеду.

Было больно, хромал. Когда сюда приехал, в закрытом парке тот же де Рой подбежал, стал спрашивать, что случилось. Тяжело было ходить. Я надеялся на первый короткий спецучасток, всего 12 км. Думаю: «Не буду ничего делать, поеду, как есть, никаких уколов и алюминиевых подошв. И после этого я пойму, что имею на этот момент». И получилось так, что я о ноге вспомнил, только когда вылезал из кабины. Оступился и вспомнил, что у меня нога болит. Мне за рулем оказалось проще сидеть, чем ходить. Тут кто-то даже пошутил, что Каргинов так быстр потому, что не тормозит, ему надо ногу беречь».



…Спустя год Андрей Каргинов выиграл свой первый «Дакар», а в 2020 году повторил это достижение.