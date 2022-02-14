Дебют японца в Ф-1 обернулся разочарованием. Что будут делать в «Ред Булл», если он провалится и в новом сезоне?

Кто, если не Цунода? 5 пилотов «Ред Булл», которые могут скоро пробиться в Формулу-1

Первый сезон Юки Цуноды в Формуле-1 не задался — японский дебютант регулярно бил машины и лишь под конец сезона смог выдать гонку на уровне напарника (точнее — превосходить его весь уик-энд). Сам Юки признался, что удивился решению «Ред Булл» оставить его в «Альфа Таури» ещё на сезон, однако вот что точно удивительным не будет, так это увольнение Цуноды, если он продолжит в том же духе.

И вот пять кандидатов из юниорской программы «Ред Булл».

Юри Випс

Ветеран и самый опытный пилот в обойме Хельмута Марко — в юниорской команде «Ред Булл» Юри Випс состоит с 2018 года и последние полтора из них выступает в Формуле-2. Прошлый сезон эстонец закончил на шестом месте, однако его истинный потенциал, скорее, отражает уик-энд в Баку, где он одержал две победы — включая основную.

Юри Випс на подиуме в Баку Фото: Red Bull Content Pool

Примечательно, что в Ф-2 он дебютировал посреди сезона-2020, когда понадобилась замена травмированному Шону Гелаэлу. Випс, который до этого несколько месяцев сидел без дела, из-за пандемии лишился возможности выступить в Японии и выступал лишь в Формуле-Регионал (младшая сестра Ф-3), с ходу поехал лучше опытного индонезийца и уже в свой третий уик-энд поднялся на подиум. Если у Цуноды дела пойдут совсем плохо, Випса можно будет попробовать уже в середине сезона.

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Лиам Лоусон

В последние месяцы всё чаще более вероятным кандидатом на повышение в «Альфа Таури» называют Лиама Лоусона. Новозеландец в начале сезона-2021 выиграл свою первую же гонку в Формуле-2, затем первым финишировал в короткой гонке в Монако — но лишился победы из-за ошибки в настройках картографии педали газа. Параллельно Лиам блестяще выступал в DTM — впервые для себя на машинах GT. В первых 15 гонках он 10 раз поднимался на подиум, среди них — три победы, и стал бы чемпионом, несмотря на столкновение с ван дер Линде, если бы пилоты «Мерседеса» не выпустили бы на первое место Максимилиана Гётца.

Лиам Лоусон с призом за второе место по итогам сезона DTM Фото: Red Bull Content Pool

Лоусон зачастую смотрелся быстрее Випса и обладает сравнимым с ним опытом — если не большим, учитывая сезон в DTM. Временами Лиам на равных боролся с Оскаром Пиастри, который весь год был недостижим, и в благоприятные дни способен очень быстро вывести любой автомобиль на предел. Разве не такой пилот требуется Фаэнце в первые годы работы с новым шасси?

Деннис Хаугер

Норвежцу ещё только предстоит дебют в Формуле-2, но в минувшем сезоне он блестяще смотрелся в Формуле-3, проявив методичность и хладнокровие. Преимущество Хаугера над остальными видно, если присмотреться к основным (третьим) гонкам уик-эндов: победа в Барселоне, вторые места в Ле-Кастелле и Шпильберге, победы в Будапеште и Зандворте.

Деннис Хаугер оформил чемпионство на «Сочи Автодроме» Фото: Red Bull Content Pool

При наличии Лоусона и Випса Хаугер выглядит не слишком логичным кандидатом на замену, но если через полгода или год норвежец успеет освоиться в Формуле-2 и поехать быстрее коллег по молодёжной команде, то именно его в итоге предпочтёт Марко.

Джехан Дарувала

Пилот из Индии тоже едва ли входит в шорт-лист прямо сейчас, однако у него есть шанс пробиться в него чуть позже. Для Дарувалы предстоящий сезон станет уже третьим в Формуле-2 — и пока на счету Джехана ни одной победы в длинной гонке. Тем не менее сезон-2022 он проведёт в чемпионской «Преме» — бок о бок с Хаугером, и если сможет опережать норвежца и других пилотов «Ред Булл», то тоже может получить шанс.

Джехан Дарувала переходит в «Прему» Фото: Red Bull Content Pool

Пока громких успехов за Дарувалой нет, и эти два года он смотрелся хуже, чем в Формуле-3 в 2019-м, хотя даже тогда был лишь третьим в составе «Према». Возможно, вернувшись в итальянскую команду, Джехан сможет заново открыть себя паддоку.

Аюму Иваса

Молодой японец после не самого яркого сезона в Формуле-3 переходит в Формулу-2 — и это не про Юки Цуноду, а про его соотечественника Аюму Ивасу. На счету 20-летнего пилота победа в первом спринте в Венгрии и 12-е место по итогам сезона в Ф-3, но до этого он с девятью победами стал чемпионом французской Формулы-4 — даже не зная трасс!

Аюму Иваса Фото: Red Bull Content Pool

«Ред Булл» изо всех сил пытается сохранить техническую поддержку «Хонды», и складывается ощущение, что австрийцам это удаётся. Тем более полезным в этом смысле будет контракт с другим японским гонщиком, если предыдущий по каким-то причинам не справится. Правда, большой вопрос, позволит ли Ивасе себе проявить форма «ДАМС»: у всех остальных воспитанников «быков» команды потенциально сильнее.