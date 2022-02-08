Последний шанс Переса: почему мексиканец может стать чемпионом Формулы-1 только в 2022-м

В концовке сезона-2021 Серхио Перес стал одним из главных героев середины пелотона: мексиканец ярко боролся за очки, изо всех сил помогал Ферстаппену побеждать Хэмилтона, несколько кругов боролся с Льюисом в Абу-Даби, чтобы сдержать гонщика «Мерседеса». И в итоге заслужил похвалу от руководства «Ред Булл», где его в сравнении с Валттери Боттасом сочли лучшим вторым пилотом топ-команды.

Но появится ли у Чеко когда-нибудь шанс стать первым и побороться за чемпионский титул? Может! Но только в этом году…

Как победить Ферстаппена?

С момента появления в Формуле-1 Максу почти не было равных среди напарников — лишь Даниэль Риккардо поначалу боролся с голландцем, но в итоге предпочёл уйти в «Рено», а теперь гоняется за «Макларен». Пьер Гасли, Александер Албон, Серхио Перес — все они изначально рассматривались в качестве второго номера «Ред Булл», который должен помогать лидеру. Справился с этой ролью только Чеко.

Перес сдерживает Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби-2021 Фото: Clive Rose/Getty Images

В паддоке это отчасти объясняют особенностями шасси «Ред Булл» — и Серхио Перес, который после первых тестов в начале 2021 года заявил, что «управлять этой машиной нужно совсем иначе», лишь подтверждает это мнение. Однако в этом году у всех будут другие машины, и пока никто не знает, как ими нужно будет управлять. По одним данным, поведение шасси принципиально не изменится, по другим — как у Ландо Норриса — всем придётся подстраиваться под машины заново.

И шанс Серхио Переса может быть в том, чтобы быстрее напарника найти общий язык с новым шасси. Если Ферстаппен по какой бы то ни было причине будет стабильно оказываться позади на стартовой решётке и терять время, пробиваясь к лидерам, а Перес за это время — каким-то образом — уже создаст себе мощный отрыв, кто его остановит? А если к середине сезона таких случаев будет несколько и в чемпионате у Чеко будет очков на 30-40 больше?

Тот, на кого поставит команда

Всё это, разумеется, верно лишь в том случае, если шасси Эдриана Ньюи с ходу получится одним из лучших в пелотоне и позволит Пересу демонстрировать свою скорость среди лидеров. Ведь даже если Чеко будет опережать Ферстаппена в середине стартовой решётки, это не позволит сосредоточить внимание команды на себе: машина недостаточно хороша, и тут уже не имеет значения, кто из пилотов впереди.

В то же время — если машина окажется на уровне середняков — Пересу уже недостаточно будет держаться не слишком далеко от Ферстаппена: ставки станут гораздо ниже, а потому проще будет попробовать Юки Цуноду в условиях топ-команды и заменить его набравшимся опытом в «Альфа Таури» Лиамом Лоусоном (или Юри Випсом), если японец провалится. Если «Ред Булл» не сможет бороться за чемпионство, то ей и не нужен столь сильный второй пилот, как Перес — в Милтон-Кинсе будут работать на перспективу.

Серхио Перес на тестах в Абу-Даби в конце 2021 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Перес — самый успешный мексиканский гонщик в Формуле-1, у него за плечами больше Гран-при, чем у всех остальных соотечественников вместе взятых, он одержал две победы и, будем надеяться, выиграет ещё немало гонок.

Но в январе Чеко исполнилось 32 года, и окажись он на новых шасси позади Ферстаппена, то навсегда останется в «Ред Булл» вторым номером и почти наверняка уже никогда не станет тем, на кого поставит топ-команда в борьбе за титул.