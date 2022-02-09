Чемпионы Формулы-1 показывают новую машину. Что приготовил великий Ньюи? LIVE

В 19:00 мск ждём хотя бы рендеры нового болида «Ред Булл». С чемпионской единичкой.

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» станет второй в чемпионате, кто покажет свой болид на сезон-2022. Что же приготовили легендарный конструктор Эдриан Ньюи и его коллеги к новому техническому регламенту? Да, «быки» покажут сегодня далеко не всё (очевидно, что любые крутые новации будут надёжно засекречены до тестов), и всё же мы должны получить представление об автомобиле, с которым Макс Ферстаппен намерен защитить свой чемпионский титул. Ждать презентации осталось недолго.