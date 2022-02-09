Чемпионы Формулы-1 показывают новую машину. Что приготовил великий Ньюи? LIVE

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» станет второй в чемпионате, кто покажет свой болид на сезон-2022. Что же приготовили легендарный конструктор Эдриан Ньюи и его коллеги к новому техническому регламенту? Да, «быки» покажут сегодня далеко не всё (очевидно, что любые крутые новации будут надёжно засекречены до тестов), и всё же мы должны получить представление об автомобиле, с которым Макс Ферстаппен намерен защитить свой чемпионский титул. Ждать презентации осталось недолго.
Пока до презентации много времени, почитайте размышления Дмитрия Захарченко о том, почему сезон-2022 — последний шанс Серхио Переса на титул.
Разумеется, «Ред Булл» похвастается на презентации чемпионским трофеем Макса Ферстаппена — а вы бы разве не похвастались?
Вот что ранее говорил про презентацию Хельмут Марко.
«Презентация важна для болельщиков и спонсоров, но на ней не будут показаны какие-то особенные детали машины. Новый автомобиль будет полностью готов только перед стартом тестов в Барселоне 23 февраля. Но и потом будут дальнейшие улучшения, будет ещё одно обновление к первой гонке сезона 20 марта в Бахрейне».
В «Ред Булл» продолжают тизерить презентацию — например, выложили небольшое видео со звуком формульного мотора.
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