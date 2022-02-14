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Презентация болида «Альфа Таури» AT03 на сезон-2022 Формулы-1 — фото машины, главные заявления

Что придумала младшая команда «Ред Булл» к новым правилам Формулы-1? LIVE
Александр Кожевников
Презентация команды Формулы-1 «Альфа Таури»
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Ждать осталось недолго: презентация стартует в 14:00 мск.

Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Вслед за «Хаасом», «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Маклареном» своё мероприятие проведёт «Альфа Таури». При этом, по слухам, итальянцы, в отличие от главной команды «быков», не будут обманывать болельщиков и покажут сегодня реалистичный болид 2022 года, а не ливрею на основе прошлогодней «болванки» от Формулы-1.

Надеемся, они действительно нас не разочаруют. Тем более что в прошлом они любили ещё до старта тестов проводить обкатку автомобиля. Ждём начало презентации в 14:00 мск.

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Первые фотографии болида AT03
Live Александр Кожевников

В принципе, в прошлом году презентация AT02 проходила в том же стиле — короткий ролик и пресс-релиз. Кстати, пресс-релиз уже у нас на руках, так что скоро будут цитаты пилотов и руководства команды. Никуда не расходитесь!

14:10 Александр Кожевников

Ну и на фоне всего этого вместо видеотрансляции презентации мы получили короткий ролик на две с половиной минуты со стильной и футуристичной презентацией.

14:06 Александр Кожевников

Первые фотографии болида AT03

Фото: twitter.com/PierreGASLY

Фото: twitter.com/PierreGASLY

Фото: twitter.com/PierreGASLY

Вот, собственно, и фотографии нового болида итальянской команды.

14:04 Александр Кожевников

Пьер Гасли решил не ждать начала презентации и уже поделился фотографиями новой машины!

14:01 Александр Кожевников

Пошло видео с презентации. Но, по традиции, как и в прошлом году, пока обратный отсчёт — ждём ещё четыре минуты.

14:00 Александр Кожевников

Собственно говоря, видео презентации. Лучше открыть в отдельном окне, потому что эта страница обновляется.

13:53 Александр Кожевников

До начала презентации AT03 осталось менее 10 минут. С нетерпением ждём, тем более, по слухам, машина всё-таки на этом мероприятии будет настоящая, а не шоу-кар.

12:56 Евгений Кустов

Если вы думаете, что в случае с «Альфа Таури» не обошлось без утечек перед презентацией, то зря. По сети гуляет фото боковых понтонов якобы AT03… Скоро узнаем подлинность этого фото.

12:55 Евгений Кустов

Пару дней назад в «Альфа Таури» показали первую деталь нового болида, а именно зеркало заднего вида. На нём теперь сверху будет флаг Италии.

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