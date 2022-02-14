Что придумала младшая команда «Ред Булл» к новым правилам Формулы-1? LIVE

Сезон презентаций Формулы-1 продолжается. Вслед за «Хаасом», «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Маклареном» своё мероприятие проведёт «Альфа Таури». При этом, по слухам, итальянцы, в отличие от главной команды «быков», не будут обманывать болельщиков и покажут сегодня реалистичный болид 2022 года, а не ливрею на основе прошлогодней «болванки» от Формулы-1.



Надеемся, они действительно нас не разочаруют. Тем более что в прошлом они любили ещё до старта тестов проводить обкатку автомобиля. Ждём начало презентации в 14:00 мск.

Первые фотографии болида AT03 Сначала старые Только важные Live Александр Кожевников В принципе, в прошлом году презентация AT02 проходила в том же стиле — короткий ролик и пресс-релиз. Кстати, пресс-релиз уже у нас на руках, так что скоро будут цитаты пилотов и руководства команды. Никуда не расходитесь! 14:10 Александр Кожевников Ну и на фоне всего этого вместо видеотрансляции презентации мы получили короткий ролик на две с половиной минуты со стильной и футуристичной презентацией. 14:06 Александр Кожевников Первые фотографии болида AT03 Фото: twitter.com/PierreGASLY Фото: twitter.com/PierreGASLY Фото: twitter.com/PierreGASLY Вот, собственно, и фотографии нового болида итальянской команды. 14:04 Александр Кожевников Пьер Гасли решил не ждать начала презентации и уже поделился фотографиями новой машины! 14:01 Александр Кожевников Пошло видео с презентации. Но, по традиции, как и в прошлом году, пока обратный отсчёт — ждём ещё четыре минуты. 14:00 Александр Кожевников Собственно говоря, видео презентации. Лучше открыть в отдельном окне, потому что эта страница обновляется. 13:53 Александр Кожевников До начала презентации AT03 осталось менее 10 минут. С нетерпением ждём, тем более, по слухам, машина всё-таки на этом мероприятии будет настоящая, а не шоу-кар. 12:56 Евгений Кустов Если вы думаете, что в случае с «Альфа Таури» не обошлось без утечек перед презентацией, то зря. По сети гуляет фото боковых понтонов якобы AT03… Скоро узнаем подлинность этого фото. 12:55 Евгений Кустов Пару дней назад в «Альфа Таури» показали первую деталь нового болида, а именно зеркало заднего вида. На нём теперь сверху будет флаг Италии.