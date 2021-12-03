Победитель Хэмилтона, конкуренты Квята и другие таланты, которые так и не дошли до Ф-1

Оскар Пиастри — один из главных героев этого гоночного сезона. С большой долей вероятности уже в ближайшие две недели австралиец оформит чемпионство в своём дебютном сезоне в Формуле-2. К сожалению, места в Ф-1 на следующий год для Пиастри так и не нашлось. История автоспорта знает немало случаев, когда очень способным пилотам так и не удавалось найти своё место в главной гоночной серии мира. Давайте вспомним самых талантливых пилотов XXI века, которые не смогли в Формулу-1.

Важное примечание: в расчёт берутся именно одарённые пилоты, а не те, кто брал титулы в юниорских сериях только с третьей-четвёртой попытки. Поэтому Давиде Вальсекки, Фабио Ляймер и другие «старички» в данную подборку не попадают.

Бьорн Вирдхайм – чемпион Формулы-3000 (2003 год)

Вирдхайма можно назвать одним из самых способных шведских пилотов последних нескольких десятилетий. Конечно, он не обладал талантом уровня Петерсона или Нильссона, но вполне мог стать локальным героем у себя на родине. После победы в национальном первенстве Формулы «Форд» он отправился покорять зарубежные чемпионаты, начав с немецкой Формулы-3. Первые два года, проведённые за рубежом, сложились для Вирдхайма не самым лучшим образом (9-е и 14-е место по итогам сезона). Однако, несмотря на не самые выдающиеся результаты, шведскому пилоту всё же удалось сделать шаг вперёд – сезон-2002 он начинал уже в чемпионате Формулы-3000. Ну а дальше пошло-поехало.

Свой дебютный сезон в главной молодёжной серии мира Вирдхайм завершил на 4-й строчке. А в следующем году Бьорн просто уничтожил всех своих соперников: только лишь в одной гонке сезона шведский пилот финишировал ниже второго места. В итоге Вирдхайм взял титул с преимуществом в 35 очков!

В теории 23-летний чемпион мог бы стать оптимальным вариантом для команд-середняков Формулы-1. Но в реальности всё, как обычно, упёрлось в финансирование, а точнее в его отсутствие. Сезон-2004 Бьорн провёл в статусе резервного пилота «Ягуара», принимая участие только в пятничных практиках. Что интересно, потенциальное место Вирдхайма занял протеже ещё несуществующей команды «Ред Булл» Кристиан Клин. Таким образом, можно сказать, что Бьорн стал первым из многих пилотов, чьи гоночные мечты были разрушены академией «быков».

Джейми Грин – чемпион Евросерии Формулы-3 (2004 год)

Кими Райкконен, Дженсон Баттон, Себастьян Феттель, Нико Росберг, Джейми Грин. Что же объединяет этих пилотов, и каким образом тут оказался Джейми Грин? Ответ прост: каждый из перечисленных господ становился чемпионом, выступая в одном сезоне с Льюисом Хэмилтоном. Пусть Грин опережал Хэмилтона не в Королевских гонках, а в Евросерии Формулы-3, но сам факт подобного достижения уже способен впустить Джейми в круг избранных.

В 2004-м Льюис дебютировал в Евросерии Формулы-3, но и Грин проводил свой первый полноценный сезон в данном чемпионате. Что интересно, помимо будущего семикратного чемпиона Джейми оставил позади ещё и Нико Росберга с Робертом Кубицей. А что ещё интереснее, Грин брал верх над Льюисом уже не в первый раз: в 2002-м он опередил Хэмилтона по итогам британского чемпионата Формулы «Рено». Как мы видим, даже на юниорском уровне у Льюиса был свой принципиальный соперник.

К сожалению, эта локальная дуэль не получила своего продолжения в Формуле-1. После выдающего сезона-2004 Грин достаточно неожиданно попрощался с формульными сериями, продолжив карьеру в DTM. Кстати, в кузовах Джейми выступал очень даже достойно: во втором сезоне он опередил Мику Хаккинена во внутрикомандном сражении, а в 2015-м и вовсе стал вице-чемпионом. Но титул ему так и не покорился.

Роберт Уикенс – чемпион Мировой серии «Рено» (2011 год)

Ещё один чемпион юниорской серии, перешедший в DTM сразу после триумфа. К 2011 году 22- летний канадец уже успел стать чемпионом в американской Формуле «БМВ», защитить честь своей страны в серии «А1 Гран-при», а также взять «серебро» в чемпионате GP3. Несмотря на некоторые локальные успехи, Уикенс не считался железным фаворитом перед стартом сезона мировой серии «Рено» 2011 года.

Однако, несмотря на предстартовые расклады, Роберту удалось блеснуть в том сезоне – в том числе на фоне главной звезды чемпионата Даниэля Риккардо, который, кстати, доезжал вторую часть сезона уже в качестве действующего пилота Ф-1. В частности канадцу удалось выиграть две гонки на «Сильверстоуне», где полтора месяца назад состоялся дебют Риккардо в Формуле-1.

После чемпионства в мировой серии «Рено» Роберт провёл одну тестовую сессию за рулём «Маруси», а на большее у канадца не хватило денег. Распрощавшись с надеждами попасть в Ф-1, Уикенс кинул свой взор на DTM, где и выступал на протяжении последующих шести лет. Далее последовал едва не стоивший жизни переход в IndyCar: во время гонки в Поконо Роберт попал в страшную аварию и уже четвёртый год проходит тяжелейший курс реабилитации. Пожалуй, возвращение к обычной жизни после столь жуткой аварии и есть главная победа Уикенса.

Робин Фряйнс – чемпион Мировой серии «Рено» (2012 год)

За несколько лет до формульного дебюта Макса Ферстаппена неплохие надежды подавал другой талант из Нидерландов – Робин Фряйнс. На фоне своих соотечественников в лице Кристиана Альберса, Роберта Дорнбоса и прочих не самых выдающихся пилотов Фряйнс действительно выглядел тем самым голландцем, которому удастся всерьёз и надолго прийти в Ф-1.

Начиная с 2010-го на протяжении трёх лет Фряйнс неизменно брал титул каждый новый сезон. Сначала он стал чемпионом в европейской Формуле «БМВ», затем голландец отпраздновал успех в еврокубке Формулы «Рено» (опередив Даниила Квята), а в 2012-м и вовсе с первой попытки выиграл чемпионат Мировой серии «Рено». На секундочку, соперниками у голландца в том сезоне были Жюль Бьянки и Кевин Магнуссен.

После выдающегося сезона в Мировой серии «Рено» Фряйнс в принципе был готов к переходу Формулы-1, вот только никто не был готов взять голландца без спонсоров. Робин получил шанс в GP2, и в новой серии голландцу удалось достаточно неплохо дебютировать: победа и второе место на испанском этапе. Однако из-за отсутствия финансирования он так и не смог завершить сезон в GP2.

Фряйнс всё же был формально связан с Формулой-1 благодаря роли резервного гонщика «Кэтерхэма», но почти без перспектив перейти на роль боевого пилота. В последующие годы Робин переключился на кузовные серии, где достаточно успешно выступает и по сей день. Кстати, в этом году его экипаж стал триумфатором в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2.

Антониу Феликс да Кошта – 3-е место в чемпионате GP3 (2012 год), 3-е место в Мировой серии «Рено» (2013 год)

Феликс да Кошта один из многих талантов академии «Ред Булл», кому так и не довелось дебютировать в Ф-1. Дикая конкуренция за место боевого пилота «Торо Россо» в начале 2010-х во многом и предопределила формульные перспективы португальца – уж больно насыщенной выдалась эпоха для молодёжной программы «быков».

В 2012-м да Кошта становится членом академии «Ред Булл» и берёт «бронзу» по итогам сезона GP3, после чего выигрывает Гран-при Макао Ф-3. Португалец явно на подъёме, и специалисты считают, что именно он станет следующим гонщиком, которого «Ред Булл» продвинет в Ф-1.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В следующем году да Кошта вновь становится третьим – теперь уже в чемпионате Мировой серии «Рено». Однако этого не хватило, чтобы примкнуть к «Торо Россо». Хельмут Марко сенсационно задвинул Антониу в пользу россиянина Даниила Квята, который к тому моменту ещё даже не успел оформить чемпионский титул в GP3 и вообще считался вроде как слишком молодым для дебюта Ф-1 (это было за год до шокирующего подписания контракта с ещё более юным и неопытным Максом Ферстаппеном).

В 2015 году дочернюю команду «Ред Булл» пополнили Ферстаппен и Карлос Сайнс. Конкурировать с ними Антониу было просто нереально, да и сам португалец уже понимал, что его поезд ушёл вместе с Квятом, так что после сезона в DTM да Кошта надолго отправился в Формулу-Е.

Каллум Айлотт – вице-чемпион Формулы-2 (2020 год)

Пожалуй, Мика Шумахера можно назвать главным соперником в карьере Каллума Айлотта — по крайней мере, на данный момент. Весь прошлый сезон британец и немец вели ожесточённую борьбу на трассе — как за титул в Формуле-2, так и за место в Ф-1 на следующий год. Как мы знаем, победу в этой дуэли одержал сын семикратного чемпиона. Однако нельзя сказать, что Айлотт сильно проигрывал Шумахеру: на финише сезона он уступил будущему пилоту «Хааса» всего лишь 14 очков, интрига сохранялась до финальной гонки.

В итоге после сезона-2020 Мик вполне логично отправился на повышение в Ф-1, а Каллум смог подписать только лишь контракт тест-пилота с «Феррари». Не видя особых перспектив в Формуле-1, в конце этого года британец принял решение о продолжении карьеры за океаном, и следующий сезон он начнёт уже в IndyCar.

Дэн Тиктум – вице-чемпион европейской Формулы-3 (2018 год)

В какой-то степени Тиктума можно назвать уникальным пилотом, ведь он умудрился быть изгнанным из академий сразу двух разных команд. Отчасти именно своенравный характер и стал причиной, по которой британцу заказана дорога в Ф-1. А ведь Тиктум – именно тот пилот, которого и не хватает Формуле-1 в эпоху максимальной деликатности и дипломатичности. К тому же помимо красочных высказываний Дэн может повеселить публику ещё и ярким пилотажем.

Что касается гоночных достижений, то здесь у Тиктума всё очень и очень неплохо. В 2018-м он стал вице чемпионом в достаточно приличном по именам чемпионате европейской Формулы-3. Из россыпи талантливой молодёжи в лице Мика Шумахера, Роберта Шварцмана, Юри Випса и Гуаньюя Чжоу британский пилот уступил только сыну легендарного Михаэля.

Прошлый сезон в Формуле-2 для Тиктума прошёл не самым лучшим образом, но уже в этом году он частенько борется за самые высокие места и за два этапа до конца сезона имеет неплохие шансы на вице-чемпионство. Тем не менее, лишившись всех шансов на Ф-1, Дэниел уже договорился о грядущем переходе в Формулу-Е.