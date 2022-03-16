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Тесты: узнайте автомобили Формулы-1 без фирменных ливрей, логотипов спонсоров и шлемов гонщиков

Новые машины Ф-1 удивительно непохожи друг на друга. Сможете узнать их без ливрей?
Евгений Кустов
Тест — узнайте машины Формулы-1 без ливрей
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Забавный тест перед стартом нового сезона Формулы-1.

Вопреки опасениям инженеров, машины Формулы-1, построенные по новому техническому регламенту 2022 года, не оказались максимально похожи друг на друга. Наоборот, они различаются куда серьёзнее, чем это было в последние сезоны. Неужели 2022-й стал годом, когда болельщики-критики уже не смогут сказать, что отличить автомобили друг от друга можно только благодаря командным ливреям и логотипам спонсоров?

Чтобы это проверить, мы попросили отдел дизайна «Чемпионата» перекрасить все болиды в один цвет и удалить всё, что могло бы выступить в роли подсказки. Итак, сможете ли вы определить все автомобили Формулы-1 сезона-2022?

Если у вас не грузится тест, можете пройти его по ссылке:
Угадайте болид Формулы-1 без ливреи и спонсоров.

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