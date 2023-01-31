Первая презентация нового сезона Формулы-1. LIVE!

Нам обещают кардинально новую раскраску машины. А вот увидим ли сам болид хотя бы на рендерах, вопрос. Начало — в 17:00 мск.

Американская команда Формулы-1 «Хаас», пришедшая в себя в минувшем сезоне Формулы-1, готовится к очередному шагу вперёд. Сегодня американцы обещают показать свою абсолютно новую ливрею. Напомним, в 2022 году «Хаас» отказался от «триколора» после разрыва контракта с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным, но в целом сохранял акцент на белых цветах. Теперь у американцев новый титульный спонсор, и фирменным цветом компании MoneyGram является красный. Посмотрим, как это скажется на раскраске болида...



Ну и напомним, в сезоне-2023 у Кевина Магнуссена будет новый напарник: Мика Шумахера сменит опытнейший немец Нико Хюлькенберг. Ждём цитат от пилотов и Гюнтера Штайнера. Начало презентации — в 17:00 мск.