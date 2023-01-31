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Презентация команды «Хаас» на сезон-2023 Формулы-1 — фото новой ливреи, главные заявления

Первая презентация нового сезона Формулы-1. LIVE!
Александр Кожевников
Презентация ливреи команды Формулы-1 «Хаас»
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Нам обещают кардинально новую раскраску машины. А вот увидим ли сам болид хотя бы на рендерах, вопрос. Начало — в 17:00 мск.

Американская команда Формулы-1 «Хаас», пришедшая в себя в минувшем сезоне Формулы-1, готовится к очередному шагу вперёд. Сегодня американцы обещают показать свою абсолютно новую ливрею. Напомним, в 2022 году «Хаас» отказался от «триколора» после разрыва контракта с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным, но в целом сохранял акцент на белых цветах. Теперь у американцев новый титульный спонсор, и фирменным цветом компании MoneyGram является красный. Посмотрим, как это скажется на раскраске болида...

Ну и напомним, в сезоне-2023 у Кевина Магнуссена будет новый напарник: Мика Шумахера сменит опытнейший немец Нико Хюлькенберг. Ждём цитат от пилотов и Гюнтера Штайнера. Начало презентации — в 17:00 мск.

Live Евгений Кустов

Добрый день! У старта нового сезона Ф-1 может быть много разных дат — и первый Гран-при, и зимние тесты… И первая презентация. Сегодня мы вместе с вами будем следить за презентацией команды «Хаас». Ждать осталось недолго — начало церемонии (ну или банальной рассылки пресс-релиза, кто знает) будет чуть больше, чем через час.

Фото: https://twitter.com/HaasF1Team/

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