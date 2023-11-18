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Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса 2023 года 19 ноября — онлайн-трансляция, фото, новости

Неужели Леклер опять не реализует первое место на старте? Премьерный ГП Вегаса — LIVE!
Евгений Кустов
Онлайн-трансляция Гран-при Бразилии Формулы-1
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Якобы субботняя гонка стартует в 9:00 воскресенья по Москве.

На уличной трассе в Лас-Вегасе пройдёт 22-й этап Формулы-1 сезона-2023. Шарль Леклер завоевал свою уже 23-ю поул-позишен в карьере, однако процент побед при старте с первого места у представителя «Феррари» ужасающий. Может, хоть на непредсказуемом Гран-при Лас-Вегаса монегаску удастся воспользоваться преимуществом и впервые в сезоне выиграть? Теоретически шансы на это есть: «Ред Булл» чувствует себя на новой уличной трассе не слишком здорово, да и низкие температуры воздуха и асфальта не слишком помогают «быкам». И всё-таки фаворитом гонки остаётся стартующий вторым Макс Ферстаппен. Мини-интрига – как высоко пробьются Хэмилтон, Перес и Сайнс, у которых на старте будут позиции с 10-й по 12-ю.

Все подробности Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!

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23:31 Евгений Кустов

Вот предварительная стартовая решетка Гран-при Лас-Вегаса. Посмотрим, будут ли какие-то изменения с утра.

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