Росси: в Португалии важное значение будут иметь шины

Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси, выступающий в MotoGP за заводскую команду «Дукати», прокомментировал итоги квалификации Гран-при Португалии.
«День в итоге сложился неплохо. Мы стартуем с третьего ряда в восьми десятых секунды от поула — наша скорость соответствует темпу середины пелетона, тех, кто позади первой четвёрки. В этот уик-энд мы работали лучше, постоянно добиваясь каких-то мелких улучшений, и теперь я могу атаковать, пилотируя ближе к пределу. Нам нужно проделать ещё немало работы, особенно над ускорением мотоцикла, где мы теряем время, но я уверен, что это была наша лучшая квалификация из прошедших. Нам удалось улучшить работу мотоцикла в четвёртом повороте, где в пятницу мы теряли время. Мы загрузили заднюю часть мотоцикла для улучшения сцепления, и это сработало. Кроме того, я стал лучше работать с тормозами, что должно помочь мне в борьбе. Посмотрим. В Португалии важное значение будут иметь шины, так как на мягких трудно доехать до конца гонки, а на жёстких нелегко атаковать в самом начале. Мы склоняемся к выбору мягкой, но окончательно всё решим завтра», — цитирует Росси пресс-релиз команды.
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