Албон: мы привезём в Имолу несколько новинок, которые помогут снизить вес машины

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался по поводу предстоящего Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я очень жду начала европейской части сезона, которая стартует в Имоле. Очень хочется снова выступить на этой трассе после наводнения, которое произошло в прошлом году, особенно после того, как было объявлено о моём новом долгосрочном контракте с командой.

Мы привезём несколько новинок, которые помогут снизить вес машины. Надеюсь, мы увидим некоторые улучшения и вернёмся в борьбу», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

После шести этапов Албон занимает 17-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник Логан Сарджент – последний.

Ранее стало известно, что тайский гонщик подписал многолетнее соглашение с командой.