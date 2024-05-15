Доменикали объяснил, почему Ф-1 не вмешалась в дело «Ред Булл» после скандала с Хорнером

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали дал комментарий по поводу недавней скандальной ситуации в «Ред Булл» из-за обвинений в адрес руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Позиция Формулы-1 заключается в том, чтобы предоставить компаниям (в данном случае командам) следовать нормативным положениям и своим внутренним уставам, за которые они, очевидно, несут ответственность. В этом деле были некоторые эмоциональные всплески, но Формула-1 в целом не испытала негативного эффекта после инцидента.

Я же надеюсь, что всё будет корректно. Однако мы не можем вмешиваться в дело, всех деталей которого не знаем. По правде говоря, я не представляю, что может случиться в будущем, но могу сказать, что мы будем внимательно следить за любым развитием событий, если история получит продолжение», — приводит слова Доменикали Motorsport Italia.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

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