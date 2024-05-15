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Албон продлил контракт с «Уильямсом»

Албон продлил контракт с «Уильямсом»
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон продлил контракт с британским коллективом, сообщает официальный сайт команды.

В релизе пресс-службы не уточняется срок соглашения. Известно только то, что тайский гонщик подписал многолетний контракт.

«Я невероятно счастлив остаться в «Уильямсе» и продолжить работу с такой талантливой и преданной командой людей. Начало года выдалось непростым, но с момента прихода в «Уильямс» мы вместе добились значительного прогресса, и я видел, какие огромные изменения происходят за кулисами, чтобы вернуть нас на первую строчку в таблице. Это долгосрочный проект, в который я действительно верю и хочу играть в нем ключевую роль, поэтому я и подписал многолетний контракт. Путешествие займёт время, но я уверен, что мы создаем правильную команду, которая будет двигаться вперёд и добьётся больших успехов в ближайшие годы», — сказал Албон.

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