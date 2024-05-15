«Я очень верю в эту команду». Албон отреагировал на новый контракт с «Уильямсом»

Пилот «Уильямса» Александер Албон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу продления контракта с британской командой.
«Новый контракт, та же страсть, та же цель! Я очень верю в эту команду и в то путешествие, которое мы вместе проходим. Потенциал у нас есть, так что давайте приступим к работе», — написал Албон.
В релизе пресс-службы не уточняется срок соглашения. Известно только то, что тайский гонщик подписал многолетний контракт.
После шести этапов Албон занимает 17-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник Логан Сарджент – последний.
Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал продление контракта с гонщиком Александером Албоном.