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Коллекция часов Михаэля Шумахера продана на аукционе более чем за € 4 млн

Коллекция часов Михаэля Шумахера продана на аукционе более чем за € 4 млн
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Восемь наручных часов из коллекции прославленного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера проданы на аукционе в Женеве (Швейцария) за € 4,1 млн ($ 4,4 млн). Об этом информирует Reuters. Часы были выставлены на аукцион семьёй Шумахера.

Отмечается, что по самой высокой цене были реализованы винтажные розовые часы Patek Philippe. Покупатель заплатил за них $ 2 711 500. Также в ходе торгов были проданы часы Platinum Vagabondage 1, которые Шумахеру подарил бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт. Они ушли за $ 1 646 700.

Напомним, в 2013 году Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. В день трагедии, как сообщалось впоследствии, камни лишь слегка были припорошены снегом, в противном случае удар мог бы быть смягчён.

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