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Вассёр: у нас было время вместе с Хэмилтоном обсудить процесс развития «Феррари»

Вассёр: у нас было время вместе с Хэмилтоном обсудить процесс развития «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос о подписании контракта с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. В настоящий момент Хэмилтон выступает за «Мерседес», а к «Скудерии» присоединится в 2025 году.

«Как мне кажется, «Феррари» – всё ещё молодая команда. Очевидно, дело не в возрасте или опыте, а в совместном опыте и совместных победах. По этой причине я считаю, что иметь такого гонщика [как Льюис Хэмилтон] с таким большим опытом — дополнительная ценность для нас. У нас было время обсудить с Льюисом процесс развития команды, мы хотим иметь долгосрочное видение этого вопроса. Очевидно, я имею в виду не только 2025 год», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

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