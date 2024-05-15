Джеймс Ваулз сделал первое заявление о новом контракте Албона с «Уильямсом»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал продление контракта с гонщиком Александером Албоном.

«Мы рады обеспечить долгосрочное будущее Алекса в «Уильямсе». Он обладает исключительным талантом, техническим опытом и демонстрирует преданность делу. С его стороны это огромный знак доверия к «Уильямсу». Это говорит о том, что мы возвращаемся к конкурентоспособности. С момента прихода в команду Алекс неизменно демонстрировал свою способность работать под давлением. Подписание контракта с ним на длительный срок – важная часть нашего продвижения по стартовой решётке», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

В настоящий момент Албон занимает 17-е место в общем зачёте пилотов. Пока в его активе нет ни одного очка. «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов, также не имея на счету ни одного балла.

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