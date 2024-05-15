Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман ответил, может ли начать соревноваться в Формуле-E

Шварцман ответил, может ли начать соревноваться в Формуле-E
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пилот Роберт Шварцман, успешно выступивший на тестовых сессиях для новичков Формулы-E, прошедших в Берлине (Германия), высказался о возможности регулярных выступлений в чемпионате.

«Я открыт, всегда есть возможность обсуждения. Мы не хотим просто говорить «да» или «нет». Если есть интерес, то есть и моменты для обсуждения и возможность прийти к соглашению. Посмотрим. Довольно много пилотов выступают и в WEC, и в Формуле-Е, и хорошо справляются с этим. Почему бы и нет?» — приводит слова Шварцмана издание The Race.

В нынешнем сезоне Роберт Шварцман, резервист «Феррари» в Формуле-1, выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином состоят бывший гонщик Формулы-1 поляк Роберт Кубица и китаец Йе Йифей.

Материалы по теме
Шварцман — лучший во второй тестовой сессии среди новичков Формулы-Е
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android