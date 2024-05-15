Шварцман ответил, может ли начать соревноваться в Формуле-E

Российский пилот Роберт Шварцман, успешно выступивший на тестовых сессиях для новичков Формулы-E, прошедших в Берлине (Германия), высказался о возможности регулярных выступлений в чемпионате.

«Я открыт, всегда есть возможность обсуждения. Мы не хотим просто говорить «да» или «нет». Если есть интерес, то есть и моменты для обсуждения и возможность прийти к соглашению. Посмотрим. Довольно много пилотов выступают и в WEC, и в Формуле-Е, и хорошо справляются с этим. Почему бы и нет?» — приводит слова Шварцмана издание The Race.

В нынешнем сезоне Роберт Шварцман, резервист «Феррари» в Формуле-1, выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином состоят бывший гонщик Формулы-1 поляк Роберт Кубица и китаец Йе Йифей.