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«Молчаливый убийца». Джордан рассказал, как его назвал Хорнер после ухода Ньюи

«Молчаливый убийца». Джордан рассказал, как его назвал Хорнер после ухода Ньюи
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Эдди Джордан, экс-владелец команды Формулы-1, а ныне менеджер британца Эдриана Ньюи, рассказал, как его назвал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после ухода Ньюи с поста главы технического департамента австрийской команды.

«Кристиан, ты знаешь, как он меня назвал? Знаешь, как он мне позвонил, когда обнаружил это? Во-первых, его челюсть была где-то в районе конца брюк. Знаете, у него вообще довольно большая челюсть, но он позвонил мне: «А, Эй Джей, ты чёртов молчаливый убийца», — сказал Джордан в последнем эпизоде подкаста Formula For Success.

Эдриану Ньюи 65 лет. Британец попал в «Ред Булл» в 2005-м и за это время с командой шесть раз (2010, 2011, 2012, 2012, 2022 и 2023) выигрывал Кубок конструкторов.

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