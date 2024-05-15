Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 выпустили совместное заявление после ряда взаимных обвинений. Руководители организаций, Мохаммед бен Сулайем и Стефано Доменикали, провели мирные переговоры, сообщает издание Racingnews365.

«Чемпионат Формулы-1 никогда не был столь силён по всему миру. ФИА и Формула-1 стремятся обеспечить наилучшие результаты для спорта. И с этой целью стороны работают над созданием плана, который позволит реализовать возможности и ещё больше увеличит потенциал Ф-1», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава ФИА бен Сулайем был заподозрен во вмешательстве в итоги Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, но был оправдан. По сообщениям, функционер также обвинялся в попытке помешать организации гонки Ф-1 в Лас-Вегасе.

До этого глава «Мерседеса» Тото Вольф и его жена Сьюзи Вольф подозревались в неправомерной передаче секретной информации.

Также поводом для разногласий могла послужить американская команда «Андретти», получившая одобрение от ФИА на выступление в чемпионат, однако не прошедшая отбор руководства гоночной серии.