Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА и Формула-1 выпустили совместное заявление после ряда взаимных обвинений

ФИА и Формула-1 выпустили совместное заявление после ряда взаимных обвинений
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 выпустили совместное заявление после ряда взаимных обвинений. Руководители организаций, Мохаммед бен Сулайем и Стефано Доменикали, провели мирные переговоры, сообщает издание Racingnews365.

«Чемпионат Формулы-1 никогда не был столь силён по всему миру. ФИА и Формула-1 стремятся обеспечить наилучшие результаты для спорта. И с этой целью стороны работают над созданием плана, который позволит реализовать возможности и ещё больше увеличит потенциал Ф-1», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее глава ФИА бен Сулайем был заподозрен во вмешательстве в итоги Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, но был оправдан. По сообщениям, функционер также обвинялся в попытке помешать организации гонки Ф-1 в Лас-Вегасе.

До этого глава «Мерседеса» Тото Вольф и его жена Сьюзи Вольф подозревались в неправомерной передаче секретной информации.

Также поводом для разногласий могла послужить американская команда «Андретти», получившая одобрение от ФИА на выступление в чемпионат, однако не прошедшая отбор руководства гоночной серии.

Материалы по теме
ФИА опубликовала третье письмо в поддержку Мохаммеда бен Сулайема
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android