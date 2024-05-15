Цунода рассказал, как помогал устранить последствия наводнения в Эмилии-Романье год назад

Японский пилот «РБ» Юки Цунода дал комментарий по поводу предстоящего этапа Гран-при в Эмилии-Романье, где год назад произошло наводнение.

«Я очень рад, это одна из тех трасс, на которых я много ездил в прошлом. Это ещё одна домашняя гонка для меня, моя вторая домашняя гонка. К сожалению, в прошлом году мы не смогли принять участие в ней из-за наводнения, поэтому я очень рад провести здесь гонку и увидеть ликование болельщиков Эмилии-Романьи, особенно после того, что произошло совсем недавно. Наводнение имело огромные последствия, повсюду была грязь, и люди потеряли всё: дом со всем, что было внутри, вещи, воспоминания, фотографии. Невероятно, как весь город и весь регион Эмилия-Романья сразу же восстановились, как люди работали вместе, чтобы хотя бы расчистить дороги, чтобы можно было передвигаться. Было впечатляюще видеть, как люди помогали друг другу. Люди, которые не пострадали, просто ходили по городу с лопатами и корзинами, спрашивая, не могут ли они помочь незнакомым людям. Мой дом не пострадал, но я не мог просто стоять на месте и смотреть на то, как другие помогают, поэтому я взял лопату и отправился в центр города, который сильно пострадал, и начал чистить улицы.

Наводнение навсегда останется в памяти. Регион восстановился гораздо быстрее, чем я думал, и теперь смотрит в будущее. Это странно, ведь здесь всё точно так же, как и в Фаэнце. Вроде бы обычный день, завтрак, который я готовлю сам, с йогуртом, фруктами и капучино из моей кофемашины. Мне нужно проехать всего 20 минут, и я уже на трассе в своем гоночном костюме, чтобы сесть в машину. Вечером я возвращаюсь домой и ужинаю обычным ужином. Но на самом деле это гоночная неделя. Сама трасса мне очень нравится. Она очень техничная, много среднескоростных поворотов и скоростных шикан, так что она немного похожа на Сузуку, но чуть более узкая. Здесь всегда приятно ездить, и у меня с ней связано много хороших воспоминаний. Я с нетерпением жду возвращения и особенно нашей трибуны VCARB, заполненной людьми, которые так усердно работают на заводе, чтобы я мог управлять быстрой машиной. Наконец-то мы сможем проехать перед людьми с завода, вместе с теми, кто нас поддерживает, и я надеюсь, что команда сможет добиться хорошего результата перед ними!» — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».