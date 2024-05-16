Технический эксперт опубликовал сравнительные фотографии обновлений «Феррари»

Технический эксперт Motorsport Альберт Фабрега опубликовал сравнительные фотографии с изменениями болида «Феррари» перед грядущим этапом Формулы-1 в Имоле.

Обновления на «Феррари» к Имоле включают новые воздухозаборники боковых понтонов, а также изменения формы самих понтонов и дефлекторов вокруг «гало». Также добавлены новые вентиляционные отверстия.

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

«Феррари» занимает второе место в текущем розыгрыше Кубка конструкторов со 187 очками. Итальянская команда уступает только «Ред Булл» (239 очков), обладателям двух предыдущих кубков.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится на этой неделе. Завтра, 17 мая, будут проведены свободные практики, в субботу, 18 мая, квалификация, а в воскресенье, 19 мая, сама гонка.