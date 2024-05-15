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У Dodge Charger могут появиться активные закрылки на капоте

У Dodge Charger могут появиться активные закрылки на капоте
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Компания Dodge запатентовала механизм активных закрылков на капоте, позволяющих увеличить уровень прижимной силы, сообщает издание CarBuzz. В чертежах, приложенных к патенту, работа механизма показана на примере Dodge Charger, в связи с чем специалисты делают вывод, что система появится первой именно на этой модели.

Принцип работы закрылков в передней части Dodge Charger

Принцип работы закрылков в передней части Dodge Charger

Фото: USPTO

Суть устройства заключается в том, что на передней кромке капота будет установлено своего рода антикрыло, которое сможет самостоятельно менять угол наклона в зависимости от скорости автомобиля. Предполагается, что система работает по тем же принципам, по которым устроена активная аэродинамика Pagani Huayra.

Напомним, что в январе 2024 года в Dodge показали Charger нового поколения с электромотором, однако в будущем планируется возвращение модели с двигателем внутреннего сгорания.

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