Расписание трансляций Гран-при Эмилии-Романьи — 2024

С 17 по 19 мая в Эмилии-Романьи (Италии) пройдёт седьмой этап Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 17 мая

14:30. Первая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи.

18:00. Вторая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи.

Суббота, 18 мая

13:30. Третья тренировка Гран-при Эмилии-Романьи.

17:00. Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи.

Воскресенье, 19 мая

16:00. Гонка Гран-при Эмилии-Романьи.