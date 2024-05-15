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«Ещё слишком рано». Росберг сказал, что нужно Антонелли для попадания в «Мерседес»

«Ещё слишком рано». Росберг сказал, что нужно Антонелли для попадания в «Мерседес»
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Чемпион мира немец Нико Росберг высказался о перспективах резервного гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли стать боевым пилотом команды.

«Антонелли станет суперзвездой, без сомнений, но он ещё не готов, если говорить о сроках. Тото пока рано принимать решение по Антонелли.

Ему нужно дождаться конца года, чтобы увидеть, как Антонелли выступает в Формуле-2, ему и вправду нужен сильный сезон в Формуле-2, чтобы заполучить возможность сразу же попасть в «Мерседес», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Напомним, Антонелли ранее упоминался в числе кандидатов на место семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, готовящегося покинуть «Мерседес» по окончании сезона.

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