«Ещё слишком рано». Росберг сказал, что нужно Антонелли для попадания в «Мерседес»

Чемпион мира немец Нико Росберг высказался о перспективах резервного гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли стать боевым пилотом команды.

«Антонелли станет суперзвездой, без сомнений, но он ещё не готов, если говорить о сроках. Тото пока рано принимать решение по Антонелли.

Ему нужно дождаться конца года, чтобы увидеть, как Антонелли выступает в Формуле-2, ему и вправду нужен сильный сезон в Формуле-2, чтобы заполучить возможность сразу же попасть в «Мерседес», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Напомним, Антонелли ранее упоминался в числе кандидатов на место семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, готовящегося покинуть «Мерседес» по окончании сезона.