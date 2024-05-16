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Алексей Попов: немецкие машины переоценены, они такие же, как АвтоВАЗ, по качеству

Алексей Попов: немецкие машины переоценены, они такие же, как АвтоВАЗ, по качеству
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился своим мнением о китайских автомобилях и заявил, что компании из КНР добились большого прогресса в последние годы. При этом Попов добавил, что машины марки Porsche переоценены и по качеству сравнимы с автомобилями АвтоВАЗа.

«Большой фанат китайских автомобилей! Новые китайцы из дорогого сегмента стали гораздо лучше — Zeekr, Voyah. Я ездил на них всех и могу сказать, что качество автомобилей, в отличие от того, что многие думают, [на уровне]. Я ездил и на Porsche много, и легенда в другую сторону на самом деле. У нас эти немецкие переоценённые машины, которые на самом деле такие же, как АвтоВАЗ, по качеству, сборке, надёжности», — сказал Попов на подкасте на YouTube-канале ST Tuning.

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