Алексей Попов: немецкие машины переоценены, они такие же, как АвтоВАЗ, по качеству

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился своим мнением о китайских автомобилях и заявил, что компании из КНР добились большого прогресса в последние годы. При этом Попов добавил, что машины марки Porsche переоценены и по качеству сравнимы с автомобилями АвтоВАЗа.

«Большой фанат китайских автомобилей! Новые китайцы из дорогого сегмента стали гораздо лучше — Zeekr, Voyah. Я ездил на них всех и могу сказать, что качество автомобилей, в отличие от того, что многие думают, [на уровне]. Я ездил и на Porsche много, и легенда в другую сторону на самом деле. У нас эти немецкие переоценённые машины, которые на самом деле такие же, как АвтоВАЗ, по качеству, сборке, надёжности», — сказал Попов на подкасте на YouTube-канале ST Tuning.