Экс-стратег «Феррари» Баскомб: мы ненавидели Феттеля в «Ред Булл»

Экс-стратег «Феррари» Рут Баскомб рассказала, как в команде относились к пилоту Себастьяну Феттелю, пока тот был членом «Ред Булл».

«Он был слишком хорош. Он был невероятным пилотом, но в «Феррари» мы его ненавидели. Но как только он перешёл к нам, мы изменили своё отношение к нему. Мы были рады его переходу, а я и не подозревала, каким важным человеком в моей жизни он для меня окажется. Он всем раздавал ценные жизненные советы и клал дополнительные закуски в самолёт. Он был приятным человеком.

В итоге любых моих слов будет недостаточно, чтобы описать, каким он был невероятным пилотом и каким великолепным человеком является», — заявила Баскомб на подкасте The Fast and The Curious.

В прошлом сезоне Баскомб работала в команде «Альфа Ромео».