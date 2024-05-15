В Ford создали ралли-кроссовую трассу для тестов Mustang Mach-E Rally

Компания Ford создала ралли-кроссовую трассу для всесторонних испытаний своего электрического внедорожника Mustang Mach-E Rally. Сообщается, что трасса расположена на полигоне Ford в Мичигане, а тесты, проведённые на ней, эквивалентны десяти годам опыта в ралли-кроссе.

Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford

В Ford подчёркивают, что при создании трассы, помимо интервью экспертов и поездок на действующие треки, инженеры задействовали методы анализа искусственным интеллектом — он помог рассчитать перепады высот, ожидаемые скорости и общую конфигурацию.

Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford

«Эта внутренняя разработка позволила не только уменьшить расходы и сократить время работы, но также помогла сохранить секретность проекта», — говорится в тексте.

Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E представлен в 2019 году, а позже у него появилась более динамичная версия Mach-E GT. Уже на её базе был построен Ford Mustang Mach-E Rally — двухмоторный электровнедорожник мощностью 486 лошадиных сил.

Интерьер Ford Mustang Mach-E Rally Фото: Ford

У Rally-версии подвеска на 2,5 см выше, чем у Mustang Mach-E GT, а также доработанные амортизаторы и пружины. Кроме того, автомобиль получил передний сплиттер, задний спойлер и раллийную оптику.