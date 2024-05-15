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Формула-1 может вернуть громкие моторы, отказавшись от гибридов

Формула-1 может вернуть громкие моторы, отказавшись от гибридов
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что готов рассмотреть возможность изменения правил в отношении двигателей с 2030 года, чтобы обеспечить больше шума для болельщиков. Об этом информирует Motorsport.

С тех пор, как в 2014 году появились турбогибриды, многие фанаты стали жаловаться на отсутствие шума по сравнению со старыми двигателями V8. Некоторые болельщики питали надежды на новые моторы, которые появятся на болидах в 2026 году, однако сейчас стало очевидно, что их шум также не дотягивает до уровня их ожиданий.

«Если экологичное топливо покажет приемлемые результаты, нужно будет тщательно оценить, стоит ли продолжать использовать гибриды или будут доступны лучшие решения», — сказал Доменикали.

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