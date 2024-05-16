Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес почтит память Айртона Сенны на Гран-при Эмилии-Романьи

Серхио Перес почтит память Айртона Сенны на Гран-при Эмилии-Романьи
Комментарии

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес почтит память трёхкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенны на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи.

«Приятно вернуться в Имолу после пропуска гонки в прошлом году. В этом районе могут быть очень непростые погодные условия, что усложняет ситуацию — время свободных практик может быть ограничено, а квалификация может измениться.

В этот уикенд мы почтим память Айртона Сенны, и для меня будет честью принять в этом участие. Я надену балаклаву с надписью «Сенна навсегда» культового жёлтого цвета. Он был источником для всех нас и причиной, по которой многие из нас начали гоняться на картах и сегодня оказались здесь», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Материалы по теме
Серхио Перес призвал пересмотреть начисление штрафных баллов в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android