Майкл Андретти — о цели команды прийти в Ф-1: конкуренция будет с «Феррари» и «Мерседесом»

Майкл Андретти, глава гоночной команды «Андретти», высказался о стремлении гоночного коллектива попасть в Формулу-1.

«По-прежнему ли General Motors оказывает поддержку команде? Очень весомую. Многие не поймут, пока мы не покажем им, какие усилия были приложены обеими сторонами. Это будет конкуренция с «Феррари» и «Мерседесом». Такая большая компания, как General Motors, прилагает невероятные усилия», — сказал Андретти на канале Speed City Broadcasting в YouTube.

Напомним, в октябре прошлого года Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1. При этом некоторые команды «Королевских гонок» высказывались против присоединения к чемпионату нового участника. Позже Формула-1 отклонила заявку «Андретти».

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