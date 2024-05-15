Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Майкл Андретти — о цели команды прийти в Ф-1: конкуренция будет с «Феррари» и «Мерседесом»

Майкл Андретти — о цели команды прийти в Ф-1: конкуренция будет с «Феррари» и «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Майкл Андретти, глава гоночной команды «Андретти», высказался о стремлении гоночного коллектива попасть в Формулу-1.

«По-прежнему ли General Motors оказывает поддержку команде? Очень весомую. Многие не поймут, пока мы не покажем им, какие усилия были приложены обеими сторонами. Это будет конкуренция с «Феррари» и «Мерседесом». Такая большая компания, как General Motors, прилагает невероятные усилия», — сказал Андретти на канале Speed City Broadcasting в YouTube.

Напомним, в октябре прошлого года Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1. При этом некоторые команды «Королевских гонок» высказывались против присоединения к чемпионату нового участника. Позже Формула-1 отклонила заявку «Андретти».

Главные новости дня:

Материалы по теме
В «Кик-Заубере» отреагировали на обращение Конгресса США к Ф-1 из-за «Андретти»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android