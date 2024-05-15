Чандхок: Хэмилтон не сделает «Феррари» чемпионом в одиночку

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок считает, что переход семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона окажется бессмысленным, если команда не будет реконструирована.

«В одиночку Хэмилтон не сделает «Феррари» чемпионом. Они должны выстроить команду, как это было в 90-е при Михаэле Шумахере. Михаэль сам по себе не сделал их чемпионами мира в 96-м. Но люди приходят и реконструируют всю команду, Фред Вассёр проделывает потрясающую работу», — сказал Чандхок в подкасте Sky F1.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Материалы по теме Карун Чандхок: «Мерседес» ищет свою серебряную пулю

Сколько зарабатывают в Формуле-1: