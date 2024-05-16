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Штайнер считает, что Мик Шумахер может вернуться в Формулу-1

Штайнер считает, что Мик Шумахер может вернуться в Формулу-1
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Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт и аналитик на немецком телевидении Гюнтер Штайнер высказался по поводу возможного возвращения немецкого гонщика Мика Шумахера в Формулу-1.

«Может ли Мик вернуться в Формулу-1? Сложно. У него будет не так много вариантов, потому что он уже два года без Формулы-1. Но не стоит исключать такой возможности. Кто бы мог подумать, что Нико Хюлькенберг после трёхлетнего перерыва снова станет постоянным гонщиком, а теперь ещё и рабочим пилотом «Ауди»? Кто бы мог подумать, что Фернандо Алонсо после перерыва снова будет так убедителен? Кто бы мог подумать, что Льюис Хэмилтон когда-нибудь покинет «Мерседес»? В Формуле-1 возможно всё», — приводит слова Штайнера Die Welt.

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