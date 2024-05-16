Эдриан Ньюи заявил, что не собирается завершать карьеру

Экс-глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что не собирается завершать свою карьеру и перейдёт в другую команду Формулы-1 в будущем. Напомним, легендарный автоконструктор покинул «Ред Булл» по ходу нынешнего сезона.

«Сейчас я чувствую себя немного уставшим, но в какой-то момент я продолжу свою работу.

Я никогда не думал, что мой уход станет такой громкой новостью, я был шокирован видеть про себя материалы в газетах и по телевизору.

Уход из «Ред Булл» дался мне очень тяжело, но мне надо было это сделать по ряду причин. Они были моей семьёй.

Они [Берни Экклстоун и Роджер Пенске] сказали мне, что мозг это мышца, ему нужна физическая нагрузка, поэтому мне нужно продолжить работать», — заявил Ньюи на канале Эдди Джордана в Youtube.