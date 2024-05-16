Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2024: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

17 мая состоятся две свободные практики седьмого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Заезд пройдёт на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари. Начало первой тренировки запланировано на 14:30 по московскому времени. Вторая практика стартует в 18:00.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция пятничных тренировок Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Гран-при Эмилии-Романьи будет проходить с 17 по 19 мая. В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 239 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 187 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» (124).