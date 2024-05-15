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Доменикали сделал заявление на тему возможного изменения системы начисления очков в Ф-1

Доменикали сделал заявление на тему возможного изменения системы начисления очков в Ф-1
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался на тему возможного изменения системы начисления очков в чемпионате. Ранее сообщалось, что идея нововведения будет заключаться в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся такими же, как сейчас, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.

«От некоторых команд действительно поступил запрос на рассмотрение возможности попасть в очковую зону после 10-й позиции. Мы рассматриваем этот вопрос. Однако нужно будет обратить внимание на возможные минусы. Ранее система уже менялась. Сначала многие оказываются довольны, но со временем возникают критические проблемы. Но я могу сказать, что у нас не будет системы, при которой очки будут получать все гонщики», — приводит слова Доменикали Motorsport Italia.

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