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Назван месяц, до которого готов ждать Вольф в попытке переманить Ферстаппена в «Мерседес»

Назван месяц, до которого готов ждать Вольф в попытке переманить Ферстаппена в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф готов ждать до октября, чтобы заключить контракт с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Также сообщается, что в случае, если подписать соглашение с нидерландцем не получится, Вольф решит сделать напарником Джорджа Расселла Андреа Кими Антонелли. При этом отмечается, что глава немецкой команды продолжит предпринимать попытки переманить Ферстаппена годом позже.

Ранее сообщалось, что на фоне скандала в «Ред Булл» Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Скандал возник после того, как в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера было выдвинуто обвинение в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. После этого «Ред Булл» провёл внутреннюю проверку, по итогам которой Кристиан был оправдан.

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