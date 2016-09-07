Скидки
Вольф: в ближайшем будущем в Формуле-1 будет ряд исключительных молодых пилотов

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ожидает в ближайшее время большого количества талантливых новичков в Формуле-1.

«Я вижу пять или шесть крутых парней на подходе и полагаю, что в ближайшем будущем у нас будет целый ряд исключительных молодых пилотов», — сказал Вольф Джеймсу Аллену.

Также Вольф прокомментировал то, что его команда ранее упустила Макса Ферстаппена — «Мерседес» предлагал ему роль тест-пилота, а «Ред Булл» дал место боевого гонщика «Торо Россо».

«Я очень серьёзно его рассматривал, хотел найти ему место, но с Льюисом и Нико у нас идеальная пара пилотов. Мы выиграли два Кубка конструкторов, и сейчас всё тоже выглядит хорошо, так что логично было оставить этих двоих», — сказал Вольф.

