Хэмилтон заработал в 2016 году € 32 млн, Ферстаппен — € 500 тыс.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон больше всех в пелотоне заработал за 2016 году, сообщает Crash со ссылкой на Business Book GP. По контракту он получил € 32 млн. Второе место делят пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и «Макларена» Фернандо Алонсо — по € 30 млн. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заработал € 750 тыс. Примечательно, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил € 500 тыс.
Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2016-м:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») € 32 млн
2-3. Себастьян Феттель («Феррари») € 30 млн
2-3. Фернандо Алонсо («Макларен») € 30 млн
4. Дженсон Баттон («Макларен») € 17 млн
5. Нико Росберг («Мерседес») € 16 млн
6. Кими Райкконен («Феррари») € 8 млн
7. Даниэль Риккардо («Ред Булл») € 5,5 млн
8-10. Фелипе Масса («Уильямс») € 4 млн
8-10. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») € 4 млн
8-10. Серхио Перес («Форс Индия») € 4 млн
11-12. Ромен Грожан («Хаас») € 3 млн
11-12. Валттери Боттас («Уильямс») € 3 млн
13-15. Эстебан Гутьеррес («Хаас») € 750,000
13-15. Кевин Магнуссен («Рено») € 750,000
13-15. Даниил Квят («Торо Россо» / «Ред Булл») € 750,000
16-17. Макс Ферстаппен («Торо Россо» / «Ред Булл») € 500,000
16-17. Паскаль Верляйн («Манор») € 500,000
18. Карлос Сайнс («Торо Россо») € 350,000
19. Джолион Палмер («Рено») € 250,000
20-21. Фелипе Наср («Заубер») € 200,000
20-21. Маркус Эрикссон («Заубер») € 200,000
22. Рио Харианто («Манор») € 150,000