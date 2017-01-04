«Мерседес» представит свой новый болид 23 февраля в Сильверстоуне

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» проведёт презентацию своего болида на 2017 год, который будет носить индекс W08, 23 февраля в Сильверстоуне, сообщает официальный сайт Ф-1. Отметим, что презентация нового автомобиля «Мерседес» состоится за день до презентации нового болида «Феррари».Официальной информации о том, кто будет напарникомв 2017 году, от команды по-прежнему нет, однако ранее появились слухи, чтоуже прошёл процедуру подгонки сиденья на базе «Мерседеса».