Палмер мечтает о подиуме с «Рено» в сезоне-2017

Гонщик «Рено»рассказал, что нацеливается на достаточно высокие результаты команды в сезоне-2017 Формулы-1.«Мы думаем, что тройка „Мерседеса“, „Ред Булл“ и „Феррари“ продолжит лидировать, но мы можем побороться со следующей группой в лице „Уильямса“, „Форс Индия“, „Макларена“ и, возможно, „Торо Россо“. Мы хотим бороться за очки в каждой гонке.Я мечтаю о подиуме. Очевидно, сейчас ничего непонятно. Подиум стал бы результатом идеальной гонки. Но „Форс Индия“ дважды завоевала подиум в 2016-м, а раз так, то и мы можем сделать это в новом сезоне. Я так чувствую», — приводит слова Палмера Autocar.