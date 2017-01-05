Николаев: третий этап «Дакара» напоминал Астрахань, только с фэш-фэшем

Пилот «КАМАЗ-мастера»прокомментировал свою победу на третьем этапе «Дакара-2017» в зачёте грузовиков.«Это была наша Астрахань родная, только фэш-фэш добавилсяБыли очень опасные обгоны, чудом проскакивали, чтобы не задеть джипы. Вторую часть ехали на высокогорье. Это сразу почувствовали и машины, и люди. Но в этом году мы специально готовили моторы к высотам, и видно, что есть улучшение. Кроме того вторая часть сегодняшнего маршрута была довольно быстрой и извилистой. Здесь нам помогла перекомпоновка в целях улучшения развесовки, например, мы поменяли размещение запасных колес, это пошло на пользу», — цитирует Николаева официальный сайт команды.